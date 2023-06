Brunner kündigt Auflösung der Cofag an

Die Cofag –die Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes, über die die Auszahlungen der Wirtschaftshilfen während der Pandemie gelaufen sind – wird abgewickelt.

Das kündigte Finanzminister Magnus Brunner am Dienstag in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten an. Eine Abwicklung hatte zuvor auch der Rechnungshof empfohlen.

Lesen Sie auch

Er habe die Geschäftsführung der staatlichen Abbaumanagementgesellschaft Abbag beauftragt, gemeinsam mit der Cofag ein Abwicklungskonzept für die Agentur auszuarbeiten, erklärte Brunner. Dieses Konzept soll bis spätestens Ende September 2023 vorliegen.

VfGH-Verfahren läuft

Abzuwarten ist dabei allerdings auch noch der Ausgang des aktuellen Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH). Der prüft die Aufhebung des Gesetzes, mit dem die Cofag eingerichtet wurde. Denn aus Sicht des Höchstgerichts ist es fraglich, ob die Abwicklung der Coronahilfen über die Agentur zulässig war. Bis es hier eine Entscheidung gäbe, bleibe die Tätigkeit der Cofag wie bisher aufrecht, betont Brunner.

„Mit dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass die Cofag rechtssicher abgewickelt und die Expertise des Bundesfinanzministeriums und der Abbaubeteiligungsgesellschaft des Bundes einfließen. Je nach Konzept wird es zeitnah eine Entscheidung geben, wie weiter vorgegangen wird“, so der Finanzminister weiter.

„Schaden abgewendet“

Mit Blick zurück betont er, dass die Wirtschaftshilfen gut funktioniert hätten, dies würden auch Experten und Länder-Vergleiche bestätigen. „Trotz teilweise berechtigter Kritik an einzelnen Hilfsinstrumenten bezüglich Treffsicherheit, zeigt sich in Summe, dass gerade durch das schnelle und intensive Reagieren großer wirtschaftlicher Schaden an unserer Gesellschaft und unserem Wohlstand abgewendet wurde. Großflächige Insolvenzen und Massenarbeitslosigkeit wurden verhindert“, so Brunner.

So ist etwa das BIP heuer in Österreich trotz der Pandemie um mehr als 3 Prozent höher als 2019. In Deutschland hingegen nur um 0,8 Prozent, in Spanien nur um 0,6 Prozent.

Über die Cofag wurden 99 Prozent der über 1,3 Mio. Anträge von 660.000 Antragstellern abgearbeitet und 15 Mrd. Euro ausbezahlt – das sind rund 22.000 Euro Förderung pro Antragsteller.

Von Christoph Steiner