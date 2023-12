BYD baut E-Autowerk in Ungarn

Der an der Hongkong Stock Exchange notierte chinesische Elektroauto-Bauer BYD nähert sich Europa weiter an — und das nicht nur durch Fahrzeug-Exporte. Wie nämlich der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag in Budapest bekannt gab, wird BYD sein erstes Werk auf europäischem Boden in Ungarn errichten.

Hierzulande hatte BYD zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil die chinesische Automarke bei Ausschreibungen der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) reüssieren konnte. In den nächsten vier Jahren sollen Bundes- und Landesbehörden bis zu 640 BYD-Fahrzeuge aus dem BBG-Topf anfordern können.

Die nunmehr geplante BYD-Fertigungsstätte soll in der südungarischen Stadt Szeged entstehen. Das Unternehmen betreibt derzeit bereits eine Fabrik in Komarom im Nordwesten Ungarns, in der Elektrobusse gefertigt werden.

BYD ließ offen, wie groß das Autowerk sein wird. Das chinesische Unternehmen verfügt derzeit schon über Anlagen in den USA, Brasilien, Japan und Indien. Experten gehen davon aus, dass in Ungarn jährlich ungefähr 200.000 Autos gebaut werden können. Für den Tesla-Rivalen sei ein Werk in Europa aber wichtig, um den Markt erschließen zu können, schrieben Analysten.

Der Bau vor Ort reduziere die Logistik- und Zollkosten. Ungarn ist auch beliebter Standort für europäische Premium-Autobauer. Aus Deutschland beispielsweise fertigen Audi und Mercedes in ihren ungarischen Werken E-Autos oder -Motoren. BMW will in seinem im Bau befindlichen Werk in Debrecen ebenfalls E-Autos herstellen.