Chris Müller verlässt Tabakfabrik vorzeitig

Nach zehn Jahren geht bei der Linzer Tabakfabrik mit dem Abgang von Chris Müller eine Ära zu Ende. Zwei Jahre vor regulärem Ende seiner Vertragslaufzeit gab der Direktor am Dienstag seinen Abschied mit Mai kommenden Jahres bekannt.

Der bald 50-Jährige will sich nun als Unternehmer, Autor und Reisender neu verwirklichen. Eine Nachfolge steht noch nicht fest, sie wird in einem Ausschreibungsverfahren kommendes Jahr ermittelt.

Lesen Sie auch

Bürgermeister Klaus Luger betonte zum Abschied die Entwicklung der Tabakfabrik, die die Stadt Linz 2010 nach Schließung der Zigarettenproduktion durch die Japan Tobacco International um 20 Mio. Euro gekauft hatte.

In Kombination mit dem längst gestarteten Quadrill-Neubauprojekt werden 2025 rund 5000 Menschen am Tabakfabrik-Areal Zugang zu einem Arbeitsplatz finden. Aktuell haben rund 3000 Personen aus 250 Organisationen, Firmen und Vereinen Zugang zu einem Arbeitsplatz in der voll vermieteten Tabakfabrik Linz, deren Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft nun bereits Gewinne schreibt.