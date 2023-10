Dachstein-Region stellt sich neu auf

Die Skigebiete Krippenstein, Dachstein West mit Rußbach und Annaberg, Feuerkogel und Grünberg treten künftig unter der neuen Dachmarke Bergbahnen Dachstein Salzkammergut auf.

Damit soll die Basis für eine positive Zukunft geschaffen werden, die bei weitem nicht mehr nur auf den Wintertourismus abzielt. 500.000 Gäste kamen diese Sommersaison in die Region, im Winter sollen weiter 600.000 dazu kommen.

Lesen Sie auch

Der Begriff „Bergbahnen Dachstein Salzkammergut“ sei lediglich eine Marke, die drei Firmen dahinter – die Oö. Seilbahnholding, die Dachstein Tourismus AG und die Bergbahnen Dachstein West – bleiben bestehen, es gebe aber eine gemeinsame Geschäftsführung für die Gebiete, so Vorstand Rupert Schiefer am Mittwoch.

Genutzt werden soll auch das Kulturhauptstadtjahr 2024 Salzkammergut. „Wir sind Natur- und Kulturerbe“, so Schiefer.

Start am 8. Dezember

Am 8. Dezember ist der Start in die Wintersaison geplant. Um auch im Klimawandel für den Skibetrieb gerüstet zu sein, habe man zuletzt kräftig investiert – 20 Mio. Euro flossen in den vergangenen vier Jahren in die Erneuerung der Beschneiungsanlagen. Bei den Preisen ist man stolz, unter den doch schon verbreiteten 70 Euro für eine Tageskarte zu bleiben.

Bei einer Teuerung von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt man bei 59,50 Euro. Online wohl gemerkt, vor Ort bezahlt man 64 Euro. „Wir sind bemüht, trotz der Inflation, unsere Mehrkosten bei den Energiepreisen und vielem mehr den Preis nur moderat anzuheben“, so Schiefer.

Für das Ganzjahresangebot der Region (365 Tage Ticket) bezahlt man 599 Euro. Hier ist nur ein Online-Bezug möglich, man setzt auf das Web-Angebot.