Dank App braucht Spar 5.400 Kilometer weniger Rechnungspapier

Bei der Supermarktkette Spar ist man in Feierlaune. Denn die vor Jahresfrist eingeführte Spar-App wird aktuell bereits von 2,5 Millionen Userinnen und Usern beim Einkauf genutzt. Das zeige, „dass wir genau den richtigen Ansatz gewählt haben: Sparen, ohne Daten zu verlangen“, sagt Spar-Vorstand Markus Kaser. Und er rechnet vor, dass alleine durch die Nutzung der digitalen Rechnung in diesem ersten App-Jahr 5.400 Kilometer an Rechnungspapier eingespart werden konnten.

Die Spar-App bietet unter anderem mit Spar-minus 25-Prozent-Jokern, Rabattmarkerln, Gutscheinen und Jubellosen viele digitale Möglichkeiten zum Sparen. Die 2023 eingeführte App funktioniert sehr datensparsam: Zur Verwendung ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. Insgesamt gilt, dass auf die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Adresse oder Geburtsdatum verzichtet wird. Die Spar-App ist kostenlos im App-Store sowie Google Play Store zum Download verfügbar.

Zum Geburtstag der App erhalten ab 8. August erhalten alle User für 2 Wochen einen täglich neuen Joker, in den zwei Wochen darauf gibt es attraktive zusätzliche Geburtstags-Gutscheine. Begleitet wird das Geburtstagsfest vom Appy Birthday Gewinnspiel.

„Die neuen Spar-Möglichkeiten sind unsere Art, unseren Kunden ‚Danke‘ für ihre Treue zu sagen und das Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten“, so Vorstand Kaser.