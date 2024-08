Deko-Kette Depot auch in Österreich insolvent

Die Pleitewelle in der Einrichtungsbranche rollt weiter. Die Deko-Kette Depot hat am Donnerstag in Österreich ein Konkursverfahren beantragt und strebt auch keine Sanierung an. Von der Pleite seien 349 Beschäftigte und 110 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen, gaben AKV sowie KSV1870 bekannt. Depot hat österreichweit 48 Standorte, acht davon in Oberösterreich. Die Passiva werden mit 15,8 Mio. Euro beziffert. Der deutsche Mutterkonzern hatte vor zwei Wochen eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Rückläufige Neubauten, hohe Zinsen und Inflation sowie eine allgemeine Kaufzurückhaltung treffen die Einrichtungsbranche derzeit hart. Auch das Einrichtungshaus Interio schlitterte Anfang des Jahres in die Insolvenz, macht aber weiter.