Delacon überlegt Erweiterung

Der Hersteller von Tierfutterzusatzmitteln Delacon überlegt für sein 2021 eröffnetes Werk in Engerwitzdorf die nächste Ausbaustufe zu zünden.

Laut Firmenchef Michael Fischer laufen Evaluierungen, die Produktion von derzeit 6500 auf 30.000 Jahrestonnen mehr als zu vervierfachen. Die Investitionen dafür liegen bei vier bis 4,5 Millionen Euro.

Die Entscheidung für die Erweiterung soll „in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren“, fallen, wie Fischer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT sagt.

Übernahme durch Cargill

Hintergrund ist die Übernahme der Firma durch den US-Konzern Cargill im Juli 2022, von der sich Delacon einen großen Wachstumsschub erhofft. Fischer: „Wir sind jetzt mit Cargill auf vielen großen Märkten vertreten, was für entsprechende Nachfrage sorgt.“ Im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (per 31. März) war davon zwar noch nichts zu bemerken: Der Umsatz wird bei rund 46-48 Mio. Euro zu stehen kommen.

Das liege an den Auswirkungen der Energiekrise, infolge derer „manche unserer Kunden pausiert oder bei der Produktion umgeschichtet haben“, so Fischer.

Nachfrageschub erwartet

Für die nächsten Jahre erwartet der Delacon-Chef aber eine deutliche Nachfragesteigerung, die die Investition nötig mache. Bei der Eröffnung des 20-Millionen-Neubaus in Engerwitzdorf seien bereits Kapazitäten für eine Erweiterung eingeplant.

Diese könnten auch für Volumensteigerungen benötigt werden, noch bevor Ausbauschritte gesetzt werden. Bei einem Ausbau werden 50-60 zusätzlich Mitarbeiter am Standort benötigt. Derzeit beschäftigt Delacon in Engerwitzdorf 90 Mitarbeiter; weltweit sind es 150. Delacon erzeugt aus Gewürzmischungen und Ölen Futtermittelzusatzstoffe, die dem Tierfutter für Rinder, Schweine, Hühner & Co beigemischt werden.

Sie sorgen unter anderem für mehr Appetit, weniger Stress, mehr Wohlbefinden und bessere Gesundheit bei den Tieren. Die Futtermittelzusatzstoffe sind auch eine Alternative für Antibiotika, die als Wachstumsförderer in der EU verboten sind und weltweit zunehmend auf die rote Liste gesetzt werden. Delacon liefert in 80 Länder; die Exportquote liegt bei 99 Prozent.

Von Karl Leitner