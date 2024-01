Der Euro gab Oberösterreich einen Wirtschaftsboost

Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums des Euro zieht Landeshauptmann Thomas Stelzer Bilanz – und dabei zeigt sich, dass sich Oberösterreich in dieser Zeit sehr gut entwickelt hat, wie er in einer Aussendung mitteilt.

„So hat sich beispielsweise das regionale Bruttoinlandsprodukt von 35 Milliarden Euro im Jahr 1999 auf 77 Milliarden Euro im Jahr 2022 mehr als verdoppelt“, so Stelzer.

Lesen Sie auch

Exportchancen genutzt

Oberösterreich konnte zudem seine Exportchancen besser als andere nutzen, meint Stelzer. Betrug Oberösterreichs Anteil am österreichischen BIP 1999 noch 16,5 Prozent, stieg er zuletzt auf 17,2 Prozent 2022.

Gleichzeitig stiegen die Exporte aus Oberösterreich von 60,3 Milliarden Euro im Jahr 1999 auf 194,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 und wuchsen damit um 323 Prozent. Oberösterreichs Anteil an Österreichs Gesamtexporten stieg in diesem Zeitraum von 24,9 Prozent auf 26,9 Prozent.

Unter den Top-20

„Wir konnten in Oberösterreich die Wirtschaftsleistung verdoppeln und die Exporte verdreifachen. Gleichzeitig konnten wir unseren Anteil an den Exporten und unseren Anteil am BIP ausbauen. Das zeigt auch, dass die gemeinsame Währung die gemeinsamen wirtschaftlichen Beziehungen gestärkt hat. Hegten viele zu Beginn noch Zweifel, so sehen wir heute, dass sich die Euroeinführung bezahlt gemacht hat. Heuer ist es auch erstmals gelungen, unter die Top 20 Industrieregionen Europas aufzusteigen. Diesen Weg wollen und werden wir auch weiter gehen“, so Stelzer.