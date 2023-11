„Der Flughafen bekommt bald einen Bahnhof“

Während die Sommersaison am Flughafen Linz in die Verlängerung geht – nicht wenige Reiseanbieter verlängerten ihre Angebote etwa nach Griechenland bis in den November hinein – blickt Flughafen-Direktor Norbert Draskovits im VOLKSBLATT-Gespräch auch schon in die mittelfristige Zukunft.

Konkurrenz aus Wien

Dass die öffentliche Verkehrsanbindung nicht förderlich sei, gesteht er ein. Dass die ÖBB ihre Frequenz von Linz zum Flughafen Wien ab Dezember auf rund 25 aufstocken, sei dazu auch nicht förderlich.

Lesen Sie auch

„Es wird ausgebaut, wir bekommen einen Bahnhof. Die ÖBB beginnen im Laufe 2024 zu starten. Damit wird der Flughafen an die Bahntrassen angebunden“, so Draskovits.

Bis diese Anbindung kommt, probiert man sich bestmöglich zu positionieren. Auch mit Nischenprodukten. Vor allem in Griechenland.

Wenig bekannte Inseln, Ägypten betroffen

Dazu ist auch die Herbstsaison gut, das sei ein Trend. Die Verlängerungen werden bleiben. Aktuell machen aufgrund der geopolitischen Umstände die Ägypten-Flüge Sorgen. Waren grundsätzlich zwei Flüge geplant und drei praktisch fix, wird es nun nur mehr einen Flug wöchentluch nach Hurghada geben.

Nun begibt man sich vor allem neben den Dauerbrennern wie Kreta und Rhodos eher auf die kleineren griechischen Inseln.

Kampf um Düsseldorf

Bei den wieder neu aufgenommenen Düsseldorf-Flügen ist man gespannt. „Wir wissen, dass die Zeitenlagen nicht ideal sind. Aber wir müssen eine Grundauslaustung schaffen, um den nächsten Schritt setzen zu können“, so der Flughafen-Chef, der von einem guten Start, aber auch von einem herausfordernden Winter spricht. Dort sieht er auch die heimische Wirtschaft gefordert, um diese traditionelle Business-Strecke zu forcieren.

Verstärkt werden sollen neben dem ohnehin starken Griechenland-Geschäft – im Sommer geht es neben den traditionellen Urlaubsorten Kreta und Rhodos etwa nach Skiathos, Aktion (Preveza) und Kelafonia – die Türkei-Angebote. Man sei bei beiden Ländern in Verhandlungen, hieß es.

15 Prozent Plus

Die Bilanz im Charter-Bereich im Sommer fällt positiv auf. Es werde ein Plus von 15 bis 20 Prozent mehr werden als vergangenes Jahr werden, vor der verlängerten Herbstsaison stand man bei rund 135.000.

Von Christoph Steiner