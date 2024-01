Der Generation Z fehlt teilweise das Wirtschaftswissen

Das Linzer Meinungsforschungsunternehmen Spectra wollte im Auftrag der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) wissen, ob und wie die 32-Stunden-Arbeitswoche generell leistbar sei. 30 Prozent der 16- bis 29-Jährigen – diese gilt als Generation Z – konnte diesbezüglich keine Antwort geben.

Ein ähnliches Bild bei den Fragen, ob China beziehungsweise Indien künftig einen höheren wirtschaftlichen Einfluss haben werden. Auch hierauf wussten jeweils knapp ein Fünftel der Generation Z keine Antwort.

„Wir haben also ein durchaus veritables Problem in Bezug auf das Wirtschaftswissen der Jüngeren“, fasste Stephan Duttenhöfer, Spectra-Geschäftsführer Stephan Duttenhöfer, bei der Veranstaltung „Industrie im Dialog“ am 16. Jänner in den Räumlichkeiten der IV OÖ zusammen. Er ging sogar so weit zu sagen, dass „wir einen Teil der jüngeren Generation verloren haben“.

Weitere Ergebnisse der im Herbst 2023 unter 805 Oberösterreichern durchgeführten Studie: 17 Prozent der 16- bis 29-Jährigen können nicht einschätzen, ob der Wohlstand steigen oder sinken wird. 62 Prozent dieser Generation meinen, Fleiß und Leistungsbereitschaft seien die Ursachen für den Wohlstand. Zum Vergleich: Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 64 Prozent, bei den Über-50-Jährigen 75 Prozent. 26 Prozent der 16- bis 29-Jährigen bejahen die Frage, dass hierzulande zu sehr nach Arbeitszeitverkürzung gestrebt werde. Bei den 30- bis 49-Jährigen bejahen dies 51, bei den Über-50-Jährigen 52 Prozent der Befragten.

Duttenhöfer warnte jedoch davor, die Generation Z pauschal als arbeitsscheu zu bezeichnen. Es gebe aber beispielsweise gut ausgebildete Besserverdiener, die bewusst ihr Arbeitspensum runterfahren, „weil sie mit dem Geld gut auskommen können“. Das sinnstiftende Arbeiten sei dieser Generation deutlich wichtiger als beispielsweise den markenorientierten Menschen der Generationen X und Y.

Jammern nütze jedoch nichts. Diesbezüglich sind sich Gertrude Schatzdorfer-Wölfel, geschäftsführende Gesellschafterin von Schatzdorfer Gerätebau, Elin-COO Oskar Kern und IV-OÖ-Ehrenpräsident Klaus Pöttinger einig. „Vielleicht müssen wir auch in Bezug auf Finanz- und Wirtschaftsbildung vermehrt selbst zu den Schülern gehen und ihnen auch zeigen, dass Arbeit etwas Schönes ist“, so Kern.

Pöttinger stieß in dieselbe Kerbe: „Es stärkt den Selbstwert, wenn man sich selbst versorgen kann und nicht von Sozialleistungen abhängig ist. Deshalb ist Arbeit so wichtig und es wäre auch wichtig, wenn in den Schulen verstärkt Wirtschaftswissen vermitteln wird. Das passiert aktuell nicht.“

Essenziell ist es laut Schatzdorfer-Wölfel, „dass wir als Unternehmer uns um die Menschen kümmern, sodass diese gerne zur Arbeit gehen“. Schwarz-Weiß-Malerei sei jedenfalls fehl am Platz. Schatzdorfer-Wölfel: „Wir sitzen alle im selben Boot und müssen diese Probleme gemeinsam lösen.“

Für Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der IV OÖ ist klar: „Wir brauchen keine Umverteilung von oben nach unten, sondern einen Fahrstuhl nach oben.“ Dies könne allerdings nur gelingen, wenn hierzulande längst überfällige Reformen angegangen werden. „Kleine Schritte wurden zwar erreicht, aber ich glaube nicht, dass in einem Wahljahr wie heuer noch viele Reformen seitens der Politik umgesetzt werden.“

Von Oliver Koch