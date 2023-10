Deutsche Rezession zieht auch Mittel-Osteuropa nach unten

In seiner Herbstprognose für die kommenden zwei Jahre hat das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) die Wachstumserwartungen für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (MOSOE) deutlich nach unten korrigiert: Für das laufende Jahr erwarten die wiiw-Ökonomen für die EU-Länder der Region jetzt nur noch ein durchschnittliches Wachstum von 0,6 Prozent, was ungefähr der prognostizierten Eurozonen-Wachstumsrate von 0,5 Prozent entspricht.

Besserung ist für die EU-Mitglieder in der Region 2024 in Sicht. Im kommenden Jahr prognostiziert das wiiw für sie ein durchschnittliches Wachstum von 2,5 Prozent, ausgehend von einem niedrigen Niveau und unterstützt von teilweise hohen Überweisungen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds.

Lesen Sie auch

Belastend wirkt sich derzeit vor allem die Rezession in Deutschland und die allgemeine Konjunkturschwäche in der Eurozone aus. Besonders Polen, Tschechien und Ungarn sind laut wiiw heuer im 2. Quartal wirtschaftlich geschrumpft – und diese Entwicklung könnte sich bei einer möglichen Rezession in der gesamten Eurozone noch verschärfen. Dies sei vor allem für die eng mit der schwächelnden deutschen Industrie verbundenen Visegrád-Staaten von Bedeutung, betont wiiw-Ökonom Branimir Jovanović. „Der traditionelle Wachstumsvorsprung der Ostmitteleuropäer gegenüber Westeuropa dürfte damit in vielen Ländern zumindest für den Moment dahin sein“, meint Jovanović.

Deutlich besser sieht es in den südosteuropäischen EU-Ländern Rumänien und Kroatien mit einem für heuer erwarteten Wachstum von 2,5 Prozent aus. Unterstützt wird dieses Wachstum durch Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds NextGenerationEU. Auch die Westbalkanstaaten und die Türkei mit prognostizierten Wachstumsraten von 2,1 bzw. 3,2 Prozent zeigen sich resilient.

Die durch den Krieg mit Russland geschwächte Ukraine setzt zu einer leichten Erholung an. Das wiiw hat die Wachstumsprognose für 2023 auf 3,6 Prozent angehoben. Die Exporte landwirtschaftlicher Produkte stiegen trotz russischer Blockaden und Bombardements zwischen Juli und August um 16 Prozent. Die Ukraine-Expertin des wiiw, Olga Pindyuk, sieht im Importverbot für ukrainisches Getreide durch Polen und Ungarn ein Zeichen für die zunehmende Spaltung der EU in Bezug auf weitere Ukraine-Hilfen und warnt: „Angesichts der hohen Kriegskosten, die 2023 für ein Budgetdefizit von 27 Prozent des BIP sorgen, wäre jede Kürzung der westlichen Hilfsgelder für die Ukraine verheerend.“

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Russland wiederum zeigt trotz westlicher Sanktionen und Rubelschwäche ein erwartetes Wachstum von 2,3 Prozent für 2023, getrieben durch erhöhte Militärausgaben und steigende Reallöhne. Die Zentralbank des Landes zeigt sich jedoch besorgt über eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft, die zu einer höheren Inflation führen könnte.

Trotz der hartnäckigen Inflation in der Region, die vor allem durch steigende Lebensmittelpreise getrieben wird, steigen in vielen Ländern die Reallöhne. Dies könnte eine weitere Preiserhöhung durch die Unternehmen zur Folge haben, was die Inflation verfestigen könnte.

Österreich könnte nach Einschätzung des wiiw von den dynamischeren südosteuropäischen Wirtschaften profitieren, während die traditionellen Handelspartner Polen, Tschechien und Ungarn derzeit kaum Impulse liefern können. Insbesondere Rumänien, Kroatien und die Türkei zeigen starkes Wachstum, das die österreichische Wirtschaft stützen könnte.

Mittelfristig könnte die Region Zentral- und Osteuropa ein Stagflations-Szenario erleben, bei dem bei hoher Inflation nur wenig oder kaum Wachstum zu verzeichnen wäre. Ein schärferer Abschwung in der Eurozone, hohe Inflationsraten oder eine militärische Eskalation in der Ukraine könnten die Erholung im nächsten Jahr gefährden.