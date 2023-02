Deutsche Umfrage: Handel setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz

Mehr als zwei Drittel der Unternehmen geben an, bereits KI einzusetzen.

Der Einzelhandel ist im Umbruch: Große Handelsketten setzen immer stärker auf künstliche Intelligenz (KI), um Regallücken zu vermeiden und den Kundenservice zu verbessern.

Angesichts des zunehmenden Personalmangels werden außerdem in Zukunft Selbstbedienungskassen und Geschäfte ohne Personal an Bedeutung gewinnen. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Branchenumfrage des deutschen Handelsforschungsinstituts EHI über „Technologie-Trends im Handel 2023“.

Zwei Drittel setzen KI ein

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen nannte dabei die künstliche Intelligenz als wichtigsten Technologie-Trend der Zukunft. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen gaben an, bereits KI einzusetzen. Künstliche Intelligenz werde zurzeit vor allem genutzt, um Regallücken in den Geschäften zu vermeiden, sagte EHI-Experte Ulrich Spaan.

Mit ihrer Hilfe prognostizierten die Unternehmen, welche Ware bestellt und bis wann wohin geliefert werden müsse. Die Voraussagen werden dank der wachsenden Erfahrung immer präziser, wie Spaan betonte.

Mehr als jedes fünfte Unternehmen setzt KI der Umfrage zufolge auch bei der Festlegung von Preisen ein. Auch beim Dialog mit Kunden spiele sie eine wachsende Rolle.