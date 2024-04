Deutscher Händler Fahrrad XXL expandiert nach Österreich

Der deutsche Fahrradhändler Fahrrad XXL expandiert nach Österreich. Deutschlands nach eigenen Angaben größter Online-Shop für Fahrräder und E-Bikes launchte hierzulande den Online-Shop fahrrad-xxl.at.

„Die Einführung unserer Dienstleistungen in Österreich markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie. Mit über 300.000 sofort verfügbaren Artikeln von mehr als 300 verschiedenen Marken bieten wir unseren Kunden in Österreich Zugang zu einer unvergleichlichen Auswahl an Fahrrädern, E-Bikes sowie Teilen und Zubehör. Die Einführung des Heimliefer- und Montageservices garantiert, dass jedes Fahrrad fahrbereit und gemäß den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards an die Haustür geliefert wird“, betont das Unternehmen.

In Deutschland ist Fahrrad XXL auch mit 18 stationären Fachmärkten vertreten. Für Österreich ist aktuell nur der Online-Auftritt geplant, erklärt man gegenüber dem VOLKSBLATT.

Von Christoph Steiner