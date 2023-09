Deutschland: Aussichten für die Wirtschaft verschlechtern sich weiter

IfW senkt erneut BIP-Prognose – Aufträge in der Industrie rückläufig

Die Aussichten für Europas Wirtschaftsnation Nummer 1 werden immer düsterer: Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Konjunkturprognose für Deutschland am Mittwoch erneut gesenkt.

Das Bruttoinlandsprodukt werde heuer um 0,5 Prozent schrumpfen, so die Forscher. Im Sommer war es von einem Minus von 0,3 und im Frühjahr von einem Plus von 0,5 Prozent für 2023 ausgegangen. Für 2024 wird wieder ein Wachstum in Höhe von 1,3 angenommen.

Energiepreise hemmen

Als Ursachen werden u.a. die hohen Energiepreise angeführt, durch die ein Teil der energieintensiven Produktion in Deutschland nicht mehr rentabel sei. Damit gehe Produktionspotenzial verloren, während Wertschöpfungsketten neu ausgerichtet werden müssen.

„Das industrielle Exportgeschäft leidet zudem konjunkturell unter der derzeit globalen Investitionsschwäche“, so das IfW. Laut Statistischem Bundesamt sind der Industrie zu Beginn der zweiten Jahreshälfte die Aufträge so stark weggebrochen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft schrumpfte im Juli um 11,7 Prozent im Vergleich zum Juni.