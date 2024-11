Deutschland erhöht Erdgas-Speicherumlage für Verbraucher

Nicht nur in Österreich müssen die Verbraucher mehr für das Gasnetz zahlen. In Deutschland steigt die Umlage zur Finanzierung der Erdgasspeicherung für Verbraucher um ein Fünftel. Sie werde ab Jänner 2,99 Euro pro Megawattstunde (MWh) betragen, teilte der Trading Hub Europe (THE) am Mittwoch mit. Bisher waren 2,50 Euro fällig. Hintergrund sei, dass die Kosten auf weniger Kunden umgelegt werden dürften, hieß es.

Deutschland hatte zunächst die Nachbarländer einbezogen, will dies jedoch nach Beschwerden von Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei aufgeben. Angesichts der möglichen Verzögerung des entsprechenden Gesetzes wegen des Bruchs der Ampelkoalition soll der Betrag rückwirkend ab März erhoben werden.

Lesen Sie auch

Die Umlage wurde im Zuge des Ukraine-Kriegs eingeführt, nachdem der Bund Füllstandsvorgaben für die Speicher in Deutschland machte. Daraufhin wurden diese über Sonderausschreibungen gefüllt, die zusätzliche Kosten verursachten. Die THE ist eine Tochtergesellschaft der Erdgasnetzbetreiber. Die Umlage wird alle sechs Monate angepasst, das nächste Mal Anfang Juli 2025. Bei der Einführung 2022 waren für die Speicherumlage 0,59 Euro je MWh fällig.