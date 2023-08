Deutschland schwächelt – und ganz Europa spürt die Folgen

„Ich sehe Deutschland auf dem selben Stand wie vor 20 Jahren und habe mir auch die Formulierung vom ‚kranken Mann Europas‘ vor unserem Gespräch notiert. Und fest steht auch: Deutschland wird dieses Jahr wirtschaftlich nicht wachsen.“

So äußert sich Jochen Güntner, Professor für Makroökonomie an der Johannes Kepler Universität Linz, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Schlechte Stimmung

Denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland, so zeigen etliche Meldungen, ist alles andere als gut. So hat sich wiederum die Stimmung in der deutschen Exportindustrie leicht verschlechtert. Die Exporterwartungen fielen von minus 6,0 Punkten im Juli auf minus 6,3 Punkte im August, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Und der Ökonom Jens Südekum fürchtet „dass sich die Krisenzeichen in der zweiten Jahreshälfte noch mehren werden“, so der VWL-Professor an der Universität Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums.

Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria meint auch, dass Deutschland „konjunkturell schlechter dasteht als vergleichbare Volkswirtschaften“. Dies habe mit der Abhängigkeit von Gas, den Exporten nach Asien die zurzeit schwächeln und den geringen Lohnsteigerungen, worunter der Inlandskonsum leide, zu tun. Zudem sei die Transformation in einigen Bereichen – Stichworte E-Mobilität und Künstliche Intelligenz – „noch nicht so weit gediehen, wie das notwendig gewesen wäre“. Fest stehe daher laut Bruckbauer: „Deutschlands Glanz hat gelitten.“

Güntner bestätigt im VOLKSBLATT-Gespräch, dass sich die deutsche Wettbewerbsposition „im internationalen Vergleich deutlich verschlechtert hat“. Als Lichtblick wertet er den stabilen Arbeitsmarkt, „was letztendlich auch für die Haushalte und den Konsum gut ist“. Die Effekte auf Österreich sollten sich zudem in Grenzen halten, „lediglich bei den Automobilzulieferern könnte es eng werden“. Was es brauche, um gegenzusteuern? „Ein disruptives Element, ähnlich wie es Gerhard Schröder einst geschafft hat, Deutschland mit unpopulären Maßnahmen auf Kurs zu bringen.“

Moment der Wahrheit

„Irgendwann ist der Moment der Wahrheit gekommen und der ist jetzt da.“ So beschreibt es Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ). Freilich stünde Deutschland nicht allein da, denn auch die chinesische Wirtschaft schwächle. Dennoch: Es seien Versäumnisse der Ära Merkel „unter anderem in puncto Industriepolitik, die nun zu Tage treten und in Wahrheit schlecht für ganz Europa sind“, so Haindl-Grutsch zum VOLKSBLATT. Was es nun brauche? „Einen Schröder-Moment, denn es werden umfassende Maßnahmen notwendig sein, um Deutschland wieder auf Kurs zu bekommen.

Von Oliver Koch