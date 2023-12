Deutschland: Wirtschaftsforscher rechnen 2024 mit Rezessionsjahr

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IfW Köln) rechnet für 2024 mit einem weiteren Rezessionsjahr. Das Bruttoinlandsprodukt soll um 0,5 Prozent schrumpfen, so das arbeitgebernahe Institut am Mittwoch.

In der Studie, die noch vor der Entscheidung über eine Einigung beim Bundeshaushalt veröffentlicht wurde, wurde unter anderem auch die lang andauernde Unsicherheit über den Haushalt als einer der Gründe genannt. Unternehmen stellten deshalb Investitionsentscheidungen zurück, so das IfW.

Deutschland stehe damit unter den großen Industriestaaten alleine da: So dürften die USA um etwa 1,25 Prozent wachsen, Frankreich um 0,75 Prozent. Laut IfW-Direktor Michael Hüther habe an der Krise „die Bundesregierung entscheidend mitgewirkt.“

Impulse nötig

Die Ampel-Koalition müsse finanzpolitische Handlungsfähigkeit beweisen. Die deutsche Wirtschaft sei auf Investitionsimpulse angewiesen. „Kurzfristig kann ein Sondervermögen, ähnlich dem der Bundeswehr, Abhilfe schaffen“, sagte Hüther. Langfristig muss eine Reform der Schuldenbremse her.

Entspannung erwarten die IW-Forscher bei der Inflation – die Preise sollen mit drei Prozent nur noch halb so stark steigen wie 2023. Bei der Arbeitslosenquote rechnen sie mit sechs Prozent (2023: 5,75 Prozent). Die Bundesregierung habe sich in diesem Jahr als Konjunkturbremse erwiesen, so IfW-Experte Michael Grömling.