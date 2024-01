Die Region Wels freut sich über Nächtigungsplus von 11 Prozent

Die Region Wels setzt ihren erfolgreichen Kurs im Tourismus fort, wie der Tourismusverband Region Wels und seine Mitgliedsbetriebe stolz verkünden. Zählt man die freiwilligen Mitgliedsbetriebe zu den offiziellen Statistik Austria-Daten hinzuzählt, ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 362.000 Nächtigungen von Jänner bis Dezember 2023, ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Jahresbilanz für 2023 zeigt, dass der Tourismusverband Region Wels erfolgreich die Gemeinden Wels, Sattledt und Kremsmünster mit den 15 freiwilligen Mitgliedsbetrieben in den Umlandgemeinden vereint. Dank zusätzlicher Angebote im Bereich Privatzimmer, dem neuen EEE-Hotel in Eberstalzell und der Erweiterung von Kapazitäten in bestehenden Betrieben verfügt die Region nun über etwa 3.300 Betten in insgesamt 77 Betrieben – ein Anstieg um knapp 400 Betten im Vergleich zum Vorjahr.

Im Verlauf des Jahres 2023 besuchten knapp 150.000 Gäste die Region und verweilten durchschnittlich 2 Tage. Die Gästestruktur zeigt eine interessante Verschiebung, da 46 % der Besucher aus Österreich stammen, während 54 % international sind – eine Veränderung um 6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Deutschland bleibt dabei mit 43 % weiterhin der Hauptmarkt. Die restlichen 43 Nationen, aus denen die Gäste stammen, unterstreichen die Internationalität des Wirtschaftstourismus. Die ideale Lage der Region als Zwischenstopp auf Reisen in den Süden oder Osten sorgt dafür, dass viele Gäste die Stadt Wels und die Betriebe der Region für einen Kurzaufenthalt wählen.

Insbesondere der Juli 2023 verzeichnete mit 29.803 Nächtigungen einen bisherigen Rekordwert für einen Monat. Mit einem beeindruckenden Rekordergebnis von 281.422 Nächtigungen lt. Statistik-Austria im Jahr 2023, einem Zuwachs von knapp 8 %, konnte die Region einen weiteren Meilenstein erreichen.

„Wir freuen uns über die positive Bilanz des Tourismusverband Region Wels. Vor allem der Wirtschaftstourismus boomt!“, so Wirtschafts-Stadtrat Martin Oberndorfer. Zu Recht, denn der Wirtschaftstourismus bildet dabei das solide Fundament, etwa drei Viertel der Gäste sind diesem Bereich zuzuordnen. Die Positionierung als Destination für Kongresse, Großveranstaltungen und Seminare wird weiter ausgebaut.

„Aufgrund der Tourismusstrategie und den großartigen Leistungen der Mitgliedsbetriebe geht das Jahr 2023 als das erfolgreichste Jahr aller Zeiten in die Geschichte der Tourismusregion Wels ein“, bilanzierte Peter Jungreithmair, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region Wels.