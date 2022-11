Digitaler Einkauf für regionale Produkte

Auf rund 150 Lieferanten und 1500 Produkte bringt es mittlerweile der „Digitale Marktplatz“, den es an acht Standorten — wie hier in Freistadt — in OÖ und an einem Standort in NÖ gibt.

Der Einkauf der Produkte lokaler Anbieter erfolgt über eine App, die Bernhard Aufreiter, Absolvent der FH OÖ Campus Hagenberg, entwickelt hat.

Angeregt dazu haben ihn die während der Corona-Pandemie immer gefragtere Lebensmittellieferung sowie die immer häufigeren Lieferkettenprobleme. Die Produktpalette reicht von Fleisch aus der Region über Bio-Obst oder Gemüse bis hin zu Spirituosen oder Geschenkboxen.

Für verderbliche Lebensmittel gebe es auch sensorgesteuerte Kühlfächer, betont App-Entwickler Aufreiter, der auch Geschäftsführer der „Digitaler Marktplatz GmbH“ ist. „Es ist schön zu sehen, welches Innovations- und Umsetzungspotential in unseren Studierenden und Alumni steckt“, freut sich auch Aufreiters ehemaliger Studiengangsleiter Christoph Schaffer.

Infos über den Digitalen Marktplatz und Standorte unter www.digitalermarktplatz.com