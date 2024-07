Dramatisch: So massiv sind Oberösterreichs Bauern davon betroffen

Die angekündigten Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Abend des 10. Juli auch eingetreten und haben lokal schwere Schäden in der Landwirtschaft in Oberösterreich verursacht.

„Im Inn- und Hausruckviertel ging kurz vor 19 Uhr ein Hagelunwetter nieder, Agrarflächen wurden auf einer Fläche von rund 3.000 Hektar teilweise massiv zerstört. Besonders stark betroffen sind die Bezirke Grieskirchen, Braunau am Inn und Schärding. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung gehen wir in Oberösterreich von einem Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,4 Millionen Euro aus“, so der zuständige Landesdirektor in Oberösterreich, Wolfgang Winkler.

Die betroffenen Bezirke waren dabei Grieskirchen, Braunau am Inn und Schärding. Bei den betroffenen Kulturen handelt es sich laut Winkler um Getreide, Mais, Sojabohne, Zuckerrübe, Raps sowie Grünland.

Insgesamt 3.000 Hektar waren laut Winkler betroffen. Winkler: „Die nächsten Unwetter sind aber schon wieder prognostiziert!“

Vor den Gewittern hatte Geosphere Austria bereits im Vorfeld gewarnt. Sie hatte schon von Starkregen und möglichem Hagel am Abend des 10. Juli gewarnt. Diese Unwetter zogen dann tatsächlich über den Großteil Oberösterreichs.