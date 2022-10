Drohnen helfen Pestizide sparen

Huawei und Dronetech präsentieren innovatives Pilotprojekt in Leonding

Die zweite Phase eines zukunftsweisenden Pilotprojekts für landwirtschaftliche Betriebe wurde am Dienstag von Huawei und dem Drohnenspezialisten Dronetec Austria (DA) am Leondinger Nussböckgut präsentiert.

Drohnen beobachten dort für die Optimierung des Wasser- und Pestizideinsatzes schon seit einiger Zeit Rebstöcke und setzen dabei künstliche Intelligenz (KI) ein. Die Daten werden mit 5G übermittelt.

In der zweiten Phase sollen die Drohnen nun selbst auf die Ergebnisse reagieren. „Gemeinsam mit Huawei sei eine Lösung entwickelt worden, die die Effizienz der Landwirtschaft steigern und die Arbeitskosten senken kann. Das hilft dabei, in unseren Lebensmittelversorgungsketten nachhaltiger zu werden“, so David Hopf, CEO von Dronetech Austria.

Laut Huawei-Sprecher Nikolaus Tuschar könnte die Marktreife „in zwei bis drei Jahren erreicht sein.“