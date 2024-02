Drum prüfe, wer sich am Arbeitsplatz binde

Der Valentinstag naht – und somit steht einmal ein Thema auf dem Tapet, das man vordergründig nicht unbedingt mit Wirtschaft assoziieren würde. Denn die Frage drängt sich auf, wie es sich mit der Liebe in der Arbeit verhält.

Dazu gibt es auch eine Umfrage aus dem Jahr 2018, die zeigt: 35,9 Prozent der Österreicher meinen, Beziehungen am Arbeitsplatz sind kompliziert und lenken von der Arbeit ab. Und andererseits gibt es laut Umfrage den Befund, dass der Arbeitsplatz der perfekte Ort ist, um potenzielle Partner kennenzulernen. Vor allem, wenn man den 30er schon hinter sich hat. Das meinen nämlich 26,3 Prozent.

Dem gegenüber stehen 21,4 Prozent, die Job und Liebesleben strikt trennen wollen. Wie dem auch sei. Das Thema emotionalisiert und ist rechtlich in einigen Punkten heikel. Wobei gesagt werden muss: Unternehmen in den USA verbieten Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz in ihren Dienstverträgen teilweise durchaus strikt. Besser schaut es für Liebespärchen hierzulande aus. In Österreich sind nämlich unternehmensseitige Flirt- und Liebesverbote am Arbeitsplatz rechtlich nicht zulässig. Diesbezügliche Klauseln in Arbeitsverträgen sind sittenwidrig und unwirksam.

Kurz und gut zusammengefasst: „Liebe ist Privatsache –so lange es die Beteiligten nicht zur betrieblichen Sache machen.“ Das sagen Birgit Kronberger und Rainer Kraft, die beide Geschäftsführer des heimischen Unternehmens Vorlagenportal sind. Das heißt nämlich auch: Es gibt keine gesetzlichen Melde- oder Anzeigepflichten an den Arbeitgeber.

Aufpassen bei möglichen Interessenkonflikten

Aber: In heiklen Situationen – ausgelöst durch die Liaison – drohen Interessenkonflikte. „Da verlangt die Treuepflicht sehr wohl eine Meldung an den Arbeitgeber“, sagen Kronberger und Kraft. Als Beispiel führen die beiden eine Controllerin an, die den Fachbereich des Lebensgefährten überprüfen soll.

Und hier wiederum liegt die Lösung in betriebsorganisatorischen Änderungen: „Beispielsweise durch die Ausweitung des Vier-Augenprinzips oder eine Änderung bei der Teambesetzung oder eine Versetzung“, so Kronberger und Kraft unisono. Fixe Vorgaben gebe es aber nicht. Vielmehr käme es auf Eigenverantwortung, eigenes Ermessen und Fingerspitzengefühl an. Achtung allerdings: Eine Versetzung ohne Zustimmung des Mitarbeiters ist nur im Rahmen des Dienstvertrags möglich.

Was jedoch auch relevant ist: Stört eine Romanze den Betriebsablauf, zwingt sogar die Fürsorgepflicht des Arbeitsgebers zum Handeln. Beispielsweise, weil ein Kollege Mehrarbeit wegen der Beziehung des Kollegen übernehmen muss.

Beziehung aus, Job aus? Nein!

Das Ende der Liebesbeziehung hat übrigens keine direkte arbeitsrechtliche Auswirkung. Auch eine Scheidung wirkt sich nicht auf das Dienstverhältnis aus. „Eine zerrüttete Ehe hat nichts mit dem Dienstverhältnis zu tun. Das sind rechtlich unterschiedliche Bereiche“, sagt Kronberger. Eine praktische Einschränkung gibt es aber schon: „Droht ein Rosenkrieg, sind Maßnahmen wie Versetzung, Änderung des Teams sinnvoll und angebracht“, sagt Kraft.

Einseitige Liebesbekundungen am Arbeitsplatz sind oftmals auch ein Thema. Im schlimmsten Fall gilt der Tatbestand der sexuellen Belästigung. Hier sind selbstverständlich arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich, aber auch Schadenersatzforderungen oder (in Extremfällen) eine Strafanzeige.

Ist die Liebe aber beiderseitig und erwünscht, empfehlen Kronberger und Kraft: „Die Energie der Liebe genießen und positiv für die Arbeit nutzen.“

Von Oliver Koch