Duale Akademie: 445 Ausbildungsbetriebe machen mit

Die Duale Akademie hat sich seit ihrer Gründung als Unterstützung für Unternehmen und als Angebot für eine neue, motivierte Zielgruppe erwiesen, so die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ).

Die von der WKOÖ initiierte und umgesetzte Duale Akademie ist eine Ausbildungsinnovation, die nachgefragte Berufsbilder zeitgemäß vermittelt und jungen Menschen die Chance bietet, im Berufsleben sofort durchzustarten.

Angesprochen werden vor allem AHS-Maturanten, die nicht sofort ein Studium anstreben, als auch Studierende ohne Studienabschluss oder Berufsumsteiger mit Matura.

„Mit der Dualen Akademie bieten wir eine kompakte und qualitätsgesicherte Ausbildung an, in der die Trainees das lernen, was sie wirklich brauchen. Zudem gibt es ab dem ersten Tag der Anstellung im Unternehmen eine besonders attraktive Bezahlung. In Oberösterreich haben seit dem Start im Jahr 2018 knapp 400 Trainees diese Ausbildung begonnen und davon über 250 auch bereits abgeschlossen“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Sie lädt alle interessierten AHS-Maturanten und Studenten dazu ein, sich auf der Homepage dualeakademie.at genauer zu informieren und sich für die Duale Akademie zu bewerben.

Im Lehrgang 2024/25 kann bis einschließlich 15. Februar 2025 unter 13 verschiedenen Berufen in aktuell 445 verschiedenen DA-Ausbildungsbetrieben ausgewählt werden.

Im Bereich SALES & MARKET sind dies die Berufe Einzelhandel und Großhandel, in der Berufsgruppe TECHNICS die Ausbildungswege Elektrotechnik, Kfz-Technik, Kunststofftechnologie, Mechatronik, Metalltechnik und Tischlereitechnik, im Bereich LOGISTICS MANAGEMENT der Speditionskaufmann und der Betriebslogistikkaufmann, in der Berufsgruppe IT & SOFTWARE die IT-Systemtechnik und Applikationsentwicklung-Coding und im BANKING & FINANCE die Ausbildung zum Bankkaufmann.