E-Autos aus China: EU führt vorläufige Strafzölle ein

Die EU-Kommission führt vorläufige Strafzölle gegen in China produzierte Elektroautos ein, die nach Europa importiert werden. Peking zahle den Autobauern unfaire Subventionen und verzerre damit den Wettbewerb, begründet die Brüsseler Behörde den Schritt. Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun innerhalb von vier Monaten entscheiden, ob die Strafzölle definitiv eingeführt werden. Diese würden dann für 5 Jahre gelten.

Ohne Ausgleichsmaßnahmen wären die Investitionen europäischer Autohersteller für den Übergang zur Elektrifizierung sowie viele Arbeitsplätze gefährdet, argumentiert die Kommission in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung. Die Automobilindustrie der Union biete laut Berechnung der Kommission direkte und indirekte Arbeitsplätze für 12,9 Millionen Menschen.

Die Strafzölle betragen zwischen 17,4 und 37,6 Prozent je nach Hersteller und kommen zusätzlich zu bestehenden Einfuhrzöllen in Höhe von 10 Prozent für E-Autos. Nachdem die Strafzölle nur vorläufig gelten, müssen die Zollbehörden diese ab morgen (5. Juli) in Form einer Garantie einbeheben. Je nachdem wie die EU-Staaten im Herbst entscheiden wird diese einbehalten oder wieder freigegeben. Möglich ist auch, dass die EU-Kommission und China den Handelsstreit bis dahin auf dem Verhandlungsweg beilegen.

Die EU wünsche sich eine Verhandlungslösung, betonte auch ein Sprecher der Kommission bei einer Pressekonferenz. Das Ziel sei nicht Zölle einzuführen, sondern eine „unfaire Wettbewerbsverzerrung zu korrigieren“. Konsumentinnen und Konsumenten hätten vielleicht in der kurzen Frist einen Vorteil von billigen chinesischen E-Autos, langfristig würde es ihnen aber schaden, weil es dann weniger Wettbewerb gebe, so der Sprecher.

Die EU-Staaten sind bei der Frage der Strafzölle uneinig. Zu den stärksten Befürwortern zählt Frankreich. Deutschland, für dessen Automobilhersteller China ein wichtiger Absatzmarkt ist, fürchtet dagegen mögliche Vergeltungsmaßnahmen aus Peking. Zudem haben viele deutsche Autobauer ihre Produktion von E-Autos nach China ausgelagert und wären somit selbst von den Importzöllen betroffen.

In Österreich prüft das Wirtschaftsministerium laut eigenen Angaben gerade „mögliche Auswirkungen“ der Strafzölle. Österreich und die EU hätten „in einer drohenden Vergeltungsspirale und letztlich einem Handelskonflikt einiges zu verlieren“, sagt Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) in einem schriftlichen Statement. Die beste Option sei eine Verhandlungslösung mit der Regierung in Peking. „Wir haben jetzt Schwarz auf Weiß, dass die rechtswidrigen Subventionen Chinas den Wettbewerb verzerren. Die Möglichkeit, die Strafzölle tatsächlich einzuführen, müssen wir uns vorbehalten, wenn China keine raschen Schritte in die richtige Richtung setzt“, so Kocher.

Bei dem geplanten Votum der EU-Staaten im Herbst gilt eine besondere Regel: Stimmt eine qualifizierte Mehrheit (Mindestens 55 Prozent der Länder, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung darstellen) für die Zölle, werden diese definitiv eingeführt. Stimmt eine qualifizierte Mehrheit dagegen, werden die Zölle wieder fallen gelassen. Gibt es keine klare Mehrheit für eine Richtung, liegt es an der Kommission zu entscheiden. Eine erste Indikation für die Stimmung unter den EU-Ländern wird es schon in den kommenden 14 Tagen geben. Hier soll mit einfacher Mehrheit unter den Unionsmitgliedern über die Maßnahme abgestimmt werden – allerdings ist die Abstimmung rechtlich nicht bindend.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo rechnet unterdessen nicht damit, dass die vorläufig geltenden EU-Zölle auf chinesische Elektroautos langfristig mit starken Preissteigerungen in Europa einhergehen werden. Die Einfuhren aus China dürften mit einem prognostizierten Minus von 42 Prozent aber deutlich sinken, schreibt das Wifo in einem am Donnerstag veröffentlichten Policy Brief.

In Österreich unterlagen die Neuzulassungen von Elektro-Pkw zuletzt Schwankungen. So lag die Zahl der Neuzulassungen im Jänner 2024 bei 2.823 und im Februar bei 3.322, ehe es mit 4.657 im März zu einen merklichen Anstieg kam. In den Folgemonaten gingen die Zahlen im Vergleich zu März wieder zurück, im Mai wurden 3.448 Elektro-Pkw zugelassen. Im Mai 2023 waren noch 4.131 Elektro-Pkw zugelassen worden, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht.

In China ist man nicht erfreut über die Strafzölle und hat in der Vergangenheit bereits mit möglichen Gegenmaßnahmen gedroht. Im Raum steht etwa die Anwendung von Antidumpingzöllen in Höhe von 50 Prozent auf Schweinefleischlieferungen aus der EU. „Das wäre für Schweinebauern vor allem in Dänemark, Spanien und Deutschland unangenehm. Weil die Exporte aber seit einigen Jahren deutlich sinken, würde diese Maßnahme wohl nur geringe Auswirkungen auf den Wohlstand in der EU haben“, schätzt das Wifo.

„Für die Ausgleichszölle spricht, dass sie eine legitime Reaktion auf Subventionen sind, die den Wettbewerb verzerren. Dagegen spricht, dass sie zu Gegenreaktionen führen und einen Handelskonflikt auslösen können, bei dem am Ende alle verlieren“, kommentierte der Präsident des deutschen Ifo-Instituts, Clemens Fuest, gegenüber Reuters. Die Nachteile würden seiner Meinung nach aber überwiegen.

China leidet aktuell unter einer schwachen Inlandsnachfrage, was die eigenen Unternehmen zusätzlich dazu bringt auf Exporte zu setzen. Als Reaktion hatten die USA jüngst ihre Zölle für chinesische Elektrofahrzeuge von 25 auf 100 Prozent vervierfacht – was tendenziell den Druck auf den europäischen Markt weiter erhöhen dürfte.

Die vorläufigen Strafzölle wurden entsprechend der Höhe an Subventionen für verschiedene Autohersteller berechnet: Für BYD soll ein Importzoll von 17,4 Prozent gelten, von Geely (Volvo-Pkw; Anm.) werden 19,9 Prozent eingefordert und von dem staatlichen chinesischen Volkswagen-Partnerkonzern SAIC 37,6 Prozent. Andere Autohersteller, die bei der EU-Untersuchung kooperiert haben, sollen von einem durchschnittlich gewichteten Zollsatz von 20,8 Prozent betroffen sein. Auf E-Autos von Herstellern die nicht kooperiert haben, soll ein Zoll von 37,6 Prozent eingehoben werden. Diese Werte weichen leicht von den ursprünglich von der EU-Kommission angedrohten Zöllen ab. Man habe diese auf Bemerkungen zur Genauigkeit der Berechnung hin angepasst.

Nach einer entsprechenden „begründeten“ Anfrage, könnte für den Autobauer Tesla bei den finalen Strafzöllen möglicherweise ein individueller Tarif berechnet werden, schrieb die EU-Kommission in ihrer Aussendung am Donnerstag. Auch andere nicht individuell gelistete Autobauer könnten noch eine entsprechende Anfrage stellen – allerdings erst nach Einführen der definitiven Zölle.