E-Autos aus China sind für die Österreicher kein Tabu

Die Debatte um die Strafzölle auf Elektroautos aus China ist das eine, das Interesse der Österreicher an einem E-Fahrzeug ist das andere. Und da sagen —laut einer Markterhebung von willhaben und marketagent — fast 42 Prozent jener Österreicher, die in den letzten zwölf Monaten auf Autosuche waren, dass für sie auch ein E-Fahrzeug chinesischer Herkunft in Frage käme. Eher Nein zu chinesischen Herstellern sagen rund 27 Prozent, für 31 Prozent kommt ein Auto aus China „auf keinen Fall“ in Frage.

In Summe kann sich mehr als ein Drittel der Befragten grundsätzlich vorstellen, in den nächsten zwei Jahren ein E-Auto zu kaufen. Konkret beantworten 11,3 Prozent dies mit „Ja, auf jeden Fall“, weitere 25,9 Prozent meinen „eher ja“. Besonders offen zeigen sich dabei laut Marktforschung jüngere Befragte, Männer sowie Autosuchende aus Wien, Vorarlberg und Salzburg.

„Damit ist das Interesse an Elektrischen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres 2023 leicht rückläufig. Gegenüber dem Jahr 2021 ist die grundsätzliche Bereitschaft, sich ein E-Auto anzuschaffen, dennoch deutlich gestiegen — und zwar um plus 37,7 Prozent“, skizziert Alexander Reissigl, Head of Auto & Motor bei willhaben.

Klar ist: Der Preis spielt insbesondere bei den Skeptikern die maßgebliche Rolle. Auf die Frage „Welche Faktoren wären für Sie ausschlaggebend, um Sie doch vom Kauf eines Elektroautos zu überzeugen?“ wurden am häufigsten „günstigere Anschaffungskosten“ (42,4 Prozent), die „Verbesserung der Reichweite“ (41,9 Prozent), „schnellere Ladezeiten“ (33,2 Prozent), der „Ausbau der Ladeinfrastruktur“ (31,7 Prozent) sowie „Förderungen“ (24,3 Prozent) genannt.

Aber: Mit 32 Prozent erweist sich auch etwa ein Drittel der Befragten mit der Antwort „Mich könnte nichts vom Kauf eines Elektroautos überzeugen“ als vehementer Gegner der Elektrifizierung.