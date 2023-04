Ecofly baut im Innviertel größte Insektenzuchtanlage Österreichs

Das oberösterreichische Start-up Ecofly baut in Andorf (Bezirk Schärding) die nach Unternehmensangaben größte Insektenzuchtanlage Österreichs. Ziel sei es, hochwertige Proteinträger für die Futtermittelproduktion zu erzeugen, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben als beispielsweise Fischmehl. 6 Mio. Euro werden investiert, ab Ende 2023 sollen in Andorf Fliegenlarven produziert werden. Am Mittwoch war Spatenstich.

Auf Basis landwirtschaftlicher Nebenprodukte will Ecofly jährlich 2.400 Tonnen Fliegenlarven züchten. Die Weiterverarbeitung zu Insektenmehl und -fett übernimmt die Purea Austria GmbH.

Als Partner hat das Start-up seit 2020 die Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis an Bord, die sich anfangs mit 45 Prozent beteiligt hatte, ihren Anteil im Vorjahr aber auf 67,8 Prozent erhöhte.