Eigentümerwechsel bei der Adler Parfümerie im Zentrum von Wels

Die seit dem Jahr 1576 bestehende Adler Apotheke in Wels erfuhr mit dem Einstieg von Felix Fritsch, Sohn von Florian Fritsch, im Vorjahr eine Veränderung in der Ausrichtung und Schwerpunktsetzung.

Dieser führt das Unternehmen nun in sechster Generation in der Apothekenfamilie Richter/Fritsch. Florian Fritsch als Konzessionär und Eigentümer unterstützt dabei seinen Sohn bei strategischen und langfristigen Themen. Die Zukunftsausrichtung und das Tagesgeschäft liegen bereits größtenteils in den Händen der neuen Generation.

Ein bedeutender Schritt steht zudem ab 1. März mit dem Eigentümerwechsel des Teilbetriebs der Adler Parfümerie an. Die Parfümerie am historischen Stadtplatz Wels geht von Florian Fritsch auf Daniel Vallazza über, der bereits eine bedeutende Parfümerie in Bregenz führt, die seit mehr als hundert Jahren im Familienbesitz besteht.

Die Leitung vor Ort bleibt weiterhin in den Händen von Annemarie Sandler, und das bestehende Team wird komplett übernommen. Kunden dürfen sich „auf ein erweitertes Produktportfolio und zusätzliche Synergien freuen“, lässt das Unternehmen wissen.

Die neu definierten Schwerpunkte der Adler Apotheke Fritsch & Co KG fokussieren sich auf die „Gesundheit im Zentrum der Stadt“. Vision ist, Freude am Gesundsein zu schaffen und Hilfe beim Gesundwerden zu leisten.