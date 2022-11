Ein Weltspartag im Zeichen wieder steigender Zinsen

Zeitenwende, Neuanfang: Einerseits waren es die ersten großen Weltspartagsempfänge nach der Coronakrise, andererseits das erste Zusammenkommen nach der Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Beim ersten Jahresempfang der Banken nach 2019 blickte man trotz der Rahmenbedingungen positiv in die Zukunft.

„Die Stimmung bei den Sparern ist österreich-typisch gut, mit den Zinsen gibt es auch einen Anreiz, zu sparen und einen Notgroschen beiseite zu legen. Bei den Unternehmen sind es eher nicht die Zinsen, die eine Rolle spielen, die sind in diesem Bereich noch immer historisch niedrig“, so VKB-Vorstand Alexander Seiler. Doch wo bleiben die Zinsen der täglich fälligen Auszahlungen? Bei der VKB glaubt man an eine deutliche Steigerung.

Konsequenzen

Dass eine Zinswende nicht nur positive Aspekte hat, stellte auch RLB-OÖ-Generadirektor Heinrich Schaller klar.

„Die Sparer profitieren jetzt endlich davon. Für die, die Kredite haben, wird es aber umso schwieriger. Die Zinsen für die Kreditnehmer werden steigen, da ist es schon schwieriger, zum Beispiel einen Wohnbaukredit aufzunehmen. Jetzt zusätzlich diese scharfe Verordnung, die es seitens der Finanzmarktaufsicht gibt, in Kraft zu setzen, mit der es insbesondere für junge Leute fast unmöglich wird, Eigenwohnraum zu schaffen, halte ich für hoffnungslos übertrieben und ich hoffe, dass es sehr bald zu einer Entschärfung dieser Verordnung kommt“, so der Generaldirektor zum VOLKSBLATT.

Tipps fürs Anlegen

„Mein persönlicher Tipp ist, sich gut und breit aufzustellen. Da soll auch das Sparbuch oder die Sparkarte dabei sein, damit man für unvorhergesehene Dinge, die schnell daherkommen können, anspart. Darüber hinaus sind Veranlagungen mit Wertpapieren wesentlich, auch Gold darf dabei sein“, so Sparkasse-OÖ-Vorstandsvorsitzende Christina Huber.

Bei der Hypo OÖ ging man sehr auf die wieder bessere Zinslage ein. Dem Weltspartag kam in diesem Jahr besondere Bedeutung zu: Höhere Zinsen bedeuten auch, dass sich Sparen wieder lohnt. Anlegerinnen und Anleger können bei Sparguthaben bis zu 2,25 Prozent Zinsen erhalten, hieß es bei der Regionalbank.