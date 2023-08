Emporia gönnt sich Verjüngungskur

Mit dem laut Firmenchefin „besten Produktportfolio aller Zeiten“ startet das Linzer Elektronikunternehmen in den Herbst. So bringt der 110-Mitarbeiter-Betrieb drei 5G-fähige Smartphones, zwei Tastenhandys sowie eine Smart-Watch auf den Markt.

Neu ist zudem, dass das als Hersteller für Seniorenhandys bekannt gewordene Unternehmen nun auch eine jüngere Zielgruppe ins Visier nimmt.

„Neben den Senioren wollen wir nun auch die Personen ab 45 Jahren aufwärts für uns begeistern – daher haben wir in den vergangenen zwölf Monaten rund zwei Millionen in die Produktentwicklung investiert. Unsere Smartphones können locker mit denen von Samsung mithalten“, scheut Eveline Pupeter keinen Vergleich mit dem Marktführer.

Zur Zukunftssicherung zählt Pupeter auch den Auf- und Ausbau neuer Märkte wie zuletzt in Finnland und Norwegen, „auch wenn jeder Markteintritt zuerst einmal gut 200.000 Euro kostet, bevor wieder was reinkommt.“ Hauptmärkte bleiben aber Deutschland, Österreich und die Schweiz, wobei die Exportquote leicht gesteigert werden konnte auf 72 Prozent.

Eigener Webshop im Aufbau begriffen

Ein mittlerweile wichtiger Absatzkanal sei der Online-Bereich, „auf Amazon gehen unsere Produkte weg wie die warmen Semmeln, auch weil sie so gut von den Usern bewertet werden“. Beim hauseigenen Webshop stecke man hingegen noch in den Kinderschuhen, das sei auf der Agenda aber ganz weit oben

Emporia macht rund 50 Prozent seines Umsatzes mit Tastenhandys, etwa 40 Prozent mit Smartphones und rund zehn Prozent mit weiteren Produkten (Tablet, Gesundheitsprodukte, Zubehör).

Im per Juni abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich der Umsatz auf 36 Millionen Euro. Für das aktuelle sei laut Pupeter mit der aktuellen Belegschaft und dem Portfolio ein 50-prozentiges Umsatzwachstum denkbar. „Bis dato hat sich das Geschäft sehr gut entwickelt, ich bin also sehr zuversichtlich“, so die Firmeneigentümerin zum VOLKSBLATT.

Und allen neuen technischen Entwicklungen zum Trotz kann sich das Linzer Unternehmen auf sein Stammpublikum, die Senioren, nach wie vor verlassen. „Unser absoluter Bestseller ist das V27, unser am simpelsten gehaltenes Tastentelefon.“

Von Oliver Koch