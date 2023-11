Enel plant Investitionen von 35,8 Milliarden Euro

Zwischen 2024 und 2026 plant der italienische Energiekonzern Enel Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 35,8 Mrd. Euro, vor allem verstärkte Investitionen in Netze.

Dabei will der Konzern den Zugang zu europäischen Finanzierungen für erneuerbare Energien nutzen, auch dank eines neuen, auf Partnerschaften basierenden Geschäftsmodells, teilte Enel bei der Vorstellung des neuen Entwicklungsplans am Mittwoch mit.

Enel hat eine Vereinbarung für den Verkauf ihrer Erzeugungsanlagen in Peru unterzeichnet, die zu einer Verringerung der konsolidierten Nettoverschuldung um rund 1,6 Mrd. Euro im Zeitraum 2023/24 führen wird.

Die von Enel Perú und Enel Américas gehaltenen Anteile an Enel Generación Perú und von Enel Perú an der Compañía Energética Veracruz werden für 1,3 Mrd. Euro an Niagara Energy, Tochtergesellschaft des globalen Investmentfonds Actis, veräußert.

Im Jahr 2026 soll der Betriebsgewinn (EBITDA) der Enel-Gruppe auf 23,6 bis 24,3 Mrd. Euro klettern. Der Nettogewinn soll auf 7,1 bis 7,3 Mrd. Euro steigen, teilte Italiens größter Energiekonzern mit.