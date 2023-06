Energie AG mit mehr Umsatz im ersten Halbjahr 2023

Die Energie AG Oberösterreich hat im ersten Halbjahr 2023 – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – den Umsatz um 17,6 Prozent auf 2,537 Mrd. Euro gesteigert, das Betriebsergebnis (EBIT) brach um 67,1 Prozent auf 55,8 Mio. Euro ein. Großen Einfluss darauf hatten extreme Preisverwerfungen, hervorgerufen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Allein im Segment Energie erhöhte sich der Umsatz um 19,4 Prozent auf 2,04 Mrd. Euro wegen der deutlich höheren Großhandelspreise für Strom und Gas, die zu Umsatzsteigerungen bei der Bewirtschaftung der Gasspeicher und im Strom- und Gasvertrieb führten. Der operative Gewinn (EBIT) lag im ersten Halbjahr mit 17,2 Mio. Euro um 63,3 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Dafür macht die EAG unter anderem Rückgänge in der Bewirtschaftung der Stromportfolios und niedrigere Ergebnis-Beiträge aus den thermischen Kraftwerken sowie eine Wertminderung für das Gas-und-Dampf-Kraftwerk Timelkam – aufgrund gesunkener Erwartungen künftiger Ergebnisbeiträge – verantwortlich.

Im Segment Netz (Umsatzerlöse 238,3 Mio. Euro) reduzierte sich das operative Ergebnis um 36,5 Prozent auf 26,6 Mio. Euro (- 36,5 %). Das gehe vor allem auf die niedrigeren transportierten Mengen und die höheren Kosten für Netzverluste und vorgelagerte Netzkosten zurück.

Investiert wurden mit 70,7 Mio. Euro 14,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022, die Strom-Eigenaufbringung im Gesamtkonzern sank um 16,2 Prozent auf 1.523 GWh, das Rating wurde mit „A, mit stabilem Ausblick“ bestätigt.

Man habe Gaskontingente zeitnah gesichert, die eigenen Gasspeicher befüllt sowie das Gas-und-Dampf-Kraftwerk Timelkam im Rahmen des Engpassmanagements eingesetzt und so dafür gesorgt, dass Strom- und Gaskunden über die Wintermonate uneingeschränkt mit Energie versorgt wurden. „Die aktuelle Situation hat aber auch vor Augen geführt, dass eine Erhöhung der Energieunabhängigkeit unabdingbar ist und der Ausbau der Energiegewinnung aus nachhaltigen Ressourcen und der Ausbau der Stromnetzinfrastruktur mit deutlich größerer Geschwindigkeit als bisher forciert werden müssen“, betonte Energie AG Vorstandsvorsitzender CEO Leonhard Schitter. Die politischen und wirtschaftlichen Krisen hätten sich fortgesetzt bzw. sogar noch verstärkt.

Die starke Bonität des Konzerns unterstütze die notwendige Transformation des Energiesystems in Richtung Klimaneutralität, welche enorme finanzielle Ressourcen erfordere. Die Vorprojekte für den Neubau des Kraftwerks Weissenbach, den Ersatzneubau des Kraftwerks Traunfall und das Projekt Pumpspeicherkraftwerk Ebensee seien vorangetrieben worden und Teil der angekündigten Zwei-Milliarden-Investitionsinitiative.

Für die Kundinnen und Kunden sei es zwar mit 1. Jänner 2023 zu Preiserhöhungen gekommen, diese seien aber auch wieder zurückgenommen worden, sobald es der Markt ermöglicht habe, etwa durch Rabattierungen und Senkungen. Außerdem seien Kunden in Not durch etliche Aktionen besonders unterstützt worden.