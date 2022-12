Energie AG treibt E-Mobilität voran

In Oberösterreich hat man 350 öffentliche Ladepunkte in Betrieb

Um 76 Prozent ist im heurigen Jahr die Zahl der Energie AG-Ladekarten für öffentliche E-Tankstellen gestiegen. Für Klaus Dorninger, den Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs, ist das „ein weiterer Beweis, dass die E-Mobilität im Alltag angekommen ist“.

Aktuell gebe es in OÖ 350 öffentliche Ladepunkte der Energie AG, im österreichweiten Netz seien 9100 Ladepunkte verfügbar, die mit der Ladekarte der Energie AG und anderer Anbieter genutzt werden können.

Seitens der Energie AG verweist man darauf, dass insbesondere für heimische Unternehmen Elektrofahrzeuge zum Standard der Firmenmobilität zählen. Die Energie AG biete den Kunden nicht nur für den Anwendungsfall passende Ladestationen an. Zum e-mobilen Angebot zählen auch abgestimmte Betriebsführungspakete inkl. Stationsverwaltung, Last- und Datenmanagement sowie Abrechnungsdienstleistungen.

Über 200 Ladepunkte seien dieses Jahr bereits an Unternehmenskunden verkauft worden. Auf E-Mobilitätspakete der Energie AG zählen heimische Industriekunden genauso wie auch zahlreiche Gastronomie- und Hotelbetriebe.

Gelebt wird die E-Mobilität auch in der Energie AG, derzeit gebe es 57 E-Autos im eigenen Fuhrpark. Für diese Fahrzeuge, aber auch für die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter, stehen an 25 Standorten 160 Ladepunkte zur Verfügung. „Wir betreiben unsere Standorte vernetzt und können so unsere Ladevorgänge optimieren. In den letzten Jahren ist dadurch eine der größten firmenbezogenen Ladelösungen entstanden“, so Dorninger.

Basis für das Funktionieren der E-Mobilität im Alltag seien jedenfalls auf der einen Seite intelligente Ladelösungen an den Hauptstandorten der Fahrzeuge, bei Unternehmen und Wohnanlagen.

Ergänzend dazu sei ein breites Angebot an öffentlichen Ladestationen notwendig. Die Energie AG habe das Netz der Schnellladestationen im abgelaufenen Jahr um sechs Anlagen in Ebensee, Windischgarsten, Großraming, Linz, Bad Leonfelden und Schärding erweitert.