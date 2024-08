Energie AG Umwelt Service: Sonnenstrom für mehr Effizienz

Die Energie AG Umwelt Service hat mit der Realisierung einer PV-Anlage (260 kWp) auf den Dächern der Produktionshallen am Entsorgungsstandort in Timelkam wurde ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gesetzt.

So kann der jährliche Strombedarf der Kühlgeräte-Recycling-Anlage am Standort nun zu rund 30 Prozent gedeckt werden, wie das Unternehmen per Aussendung mitteilte.

Lesen Sie auch

Für die Anlage wurden 633 PV-Module auf einer Fläche von 1.236 Quadratmetern errichtet. Die PV-Anlage verfügt über eine Leistung von rund 260 kWp (Engpassleistung 220 kVA) und eine jährliche Produktion von circa 220 Megawattstunden.

Damit kann der Strombedarf für die Kühlgeräte-Recycling-Anlage am Standort zu etwa 30 Prozent aus Sonnenstrom gedeckt werden. Zudem können rund 115 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden, so die Energie AG Umwelt Service.

Bei der neuen PV-Anlage handelt es sich um eine reine Eigenverbrauchsanlage. Das heißt, der produzierte Strom wird direkt vor Ort verbraucht und nicht ins öffentliche Netz eingespeist.

„Die fachgerechte Entsorgung von Alt-Kühlgeräten ist ein wesentlicher Beitrag für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Mit der Realisierung einer PV-Anlage am Standort in Timelkam setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“, so Thomas Kriegner-Gruss und Lukas Wessely, Geschäftsführer der Energie AG Umwelt Service.