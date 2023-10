Energieriese Chevron will Hess für 53 Mrd. Dollar übernehmen

Der US-Energiekonzern Chevron will in einem Milliarden-Deal den kleineren Rivalen Hess übernehmen. Die Transaktion habe ein Volumen von 53 Mrd. Dollar (rund 50 Mrd. Euro), teilte Chevron am Montag mit. Das Angebot sehe einen Preis von 171 Dollar je Hess-Aktie vor. Sie liegt damit rund 4,9 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Hess-Chef John Hess werde nach Abschluss der Übernahme voraussichtlich in die Führungsriege von Chevron aufrücken, erklärten beide Konzerne.

Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Energieriese Exxon für das Unternehmen Pioneer Natural Resources ein 60 Mrd. Dollar schweres Angebot vorgelegt, durch die Exxon zum führenden Produzenten des größten Ölfeldes in den USA aufsteigen würde.

Lesen Sie auch