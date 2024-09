Erneuerbare Energiegemeinschaft Aigerding startet

Dank der Unterstützung des LEADER-Regionsverbands Sauwald-Pramtal ist die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Aigerding nun offiziell startklar.

Die Energiegemeinschaft lädt Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Münzkirchen, St. Roman, Rainbach, Diersbach, St. Marienkirchen am Inn, Suben, St. Florian, Schärding, Brunnenthal, Wernstein, Schardenberg und Freinberg ein, an diesem Projekt teilzunehmen.

Lesen Sie auch

Die EEG Aigerding richtet sich an Bürger sowohl mit als auch ohne Photovoltaikanlagen und fördert die nachhaltige Ressourcennutzung sowie die lokale Wirtschaft.

Durch die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit wird die regionale Wertschöpfung gesteigert, und die Gemeinden werden zu aktiven Partnern im Klima- und Umweltschutz. Das Hauptziel ist die Nutzung lokal erzeugten Stroms, um die regionale Wertschöpfung zu stärken, wie es in einer Aussendung heißt.

Dabei seien nicht nur die Gemeinden, sondern auch Bürger, Unternehmen sowie Verbände und Vereine der Region herzlich eingeladen, der EEG Aigerding beizutreten.

Geplant sind diesbezüglich mehrere Informationsveranstaltungen: Am 25. September in Münzkirchen, am 3. Oktober in Schardenberg und am 10. Oktober in Suben. Informationen zur EEG Aigerding gibt es auch online.