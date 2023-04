Erste Geige beim Wasserstoff

Neun Millionen Euro investiert, wie ausführlich berichtet, das Land OÖ in seine „Wasserstoff-Offensive 2030“, sechs Millionen davon fließen in ein an die Fachhochschule OÖ angedocktes Forschungszentrum in Wels.

In der Messestadt lässt man keinen Zweifel aufkommen, dass Wels in Sachen Wasserstoff künftig die erste Geige spielen soll. Man wolle bei diesem Thema „ganz vorne dabei sein“, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Und aus Sicht von Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (ÖVP) zeige das Land mit seiner Entscheidung, „dass Wels ein wesentlicher Teil der Wirtschaftsstrategie ist“.

Fragt man FH-Professor Johann Kastner, wo auf einer zehnteiligen Skala die Wasserstoff-Forschung insgesamt steht, meint er „so in der Mitte“. Zwar wisse man schon einiges, „aber es gibt auch noch sehr viele offene Fragen“ — etwa was die Speicherung betreffe oder auch den Einsatz in der Antriebstechnologie. Zudem habe in den letzten Jahren die E-Mobilität die Wasserstoff-Forschung „abflachen lassen“.

Umso mehr soll von Wels aus gegengesteuert werden. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln könne man „Versuche im industriellen Maßstab“durchführen, so Kastner, Ziel sei es jedenfalls, „die Industrie dabei zu unterstützen, den Schritt in Richtung Wasserstoff zu machen“.

Wobei der FH-Professor Oberösterreich bei der Forschung schon jetzt gut aufgestellt sieht — etwa die Voest bei der Stahlerzeugung, die RAG bei der Speicherung oder AVL in Sachen Antriebstechnologie. Nicht von ungefähr erhofft er sich auch Drittmittel für die Forschung. Situiert werden soll das Forschungszentrum im Bereich des Bahnhofes, die Stadt Wels wird sich mit einem sechsstelligen Betrag — ob als Subvention oder mit Infrastrukur — beteiligen.eb