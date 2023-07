Erstes Gütesiegel für Künstliche Intelligenz

LH Stelzer: Wichtiger Schritt, um die Skepsis in der Gesellschaft gegenüber KI zu nehmen

Das erste Qualitätssiegel für Künstliche Intelligenz (KI) wurde am Donnerstag in Linz präsentiert.

TÜV Austria und Software Competence Center Hagenberg (SCCH) haben mit der JKU einen Prüfkatalog entwickelt, der laut TÜV-Austria-Chef Stefan Haas eine sichere und vertrauenswürdige KI ermöglichen soll.

Auf freiwilliger Basis

„Trustifai“ soll künftig auf freiwilliger Basis bei Unternehmen, die KI verwenden, zum Einsatz kommen. Für Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner ist es eine Antwort, „um Österreichs Wettbewerb in der Digitalwelt weiter auszubauen“.

Im KI-Zertifizierungszentrum in Hagenberg werde die „ideale Mischung aus internationaler Spitzenforschung, industrieller Anwendungspraxis und tiefer Expertise vereint“, so Achleitner. LH Thomas Stelzer sieht darin einen wichtigen Schritt, um die „Skepsis in der Gesellschaft“ gegenüber der technologischen Entwicklung zu nehmen und

Vertrauen in KI zu schaffen. Stelzer: „Um diese geforderte Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten, wurde Trustifai geschaffen“. Laut SCCH-CEO Markus Manz wird KI „unser Leben revolutionieren“. Haas: „Die Unternehmen werden erheblich von dieser Zertifizierung profitieren“ – auch, weil Haftungsrisiken vermieden werden können.