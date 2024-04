Das Bergschlössl ist “ein Juwel mitten in der Stadt”

„Mir war das Bergschlössl nicht fremd, da ich ja hier an der LIMAK studieren durfte in den Jahren 2014 bis 2016“, sagt Martin Siebermair. Die Liebe zum Genuss und Kulinarik hat den 48-Jährigen zudem nie verlassen. Nach 17 Jahren Tätigkeit in einer Bank, startete er mit seinem Weinhandel durch, den er bereits zuvor nebenberuflich geführt hat.

Persönliche Geschichte

Wobei Siebermair einen Fokus auf kleinere Weingüter und natürlich hohe Qualität legt. „Ich kann auch zu jedem Wein eine persönliche Anekdote erzählen. Dabei geht es nicht ums Fachsimpeln, sondern um persönliche Erlebnisse und Begegnungen“, sagt der nun in Linz wohnhafte Traunviertler. Der Weinhandel habe sich gut entwickelt sei aber „zu groß“ gewesen, um das nebenberuflich zu machen aber „zu klein“, um das hauptberuflich zu betreiben.

Seine Kinder hätten ihn letztendlich darauf gebracht, dem lange Zeit brachliegenden Bergschlössl wieder Leben einzuhauchen. Im Sommer 2022 wurde es schließlich konkret, Siebermair pachtete das Bergschlössl vom Magistrat Linz und als Gesundheits- und Ärztezentrum konnte sich das Haus mittlerweile durchaus etablieren. „Dadurch haben wir einiges an Frequenz hier, was dem Weinhandel auch guttut“, sagt Siebermair.

Die Symbiose Weinhandel-Ärzte sei also „befruchtend und bereichernd“. Heuer wolle er eine Million Euro Umsatz machen und bei den Veranstaltungen eine Auslastungsquote von 75 bis 80 Prozent erreichen. „Da sind wir auf einem guten Weg“, sagt er.

„Probieren vieles aus“

Damit die Lokation wieder „in aller Munde“ sei, probiere er mit seinem dreiköpfigen Team „verschiedene Veranstaltungsformate“. Die klassischen Methoden des Vertriebs und Marketings werden dabei genauso ausgeschöpft wie „einige eigene Dinge, die wir auch probieren wollen“, wie Siebermair gegenüber dem VOLKSBLATT sagt.

„Wir freuen uns also, das Bergschlössl am Froschberg mit einem Feuerwerk an Veranstaltungen wieder in das Gedächtnis der Menschen zu rufen“, so Siebermair. Zum Veranstaltungsreigen zählen unter anderem Kabarettabende mit den renommierten Künstlern Angelika Niedetzky und Günther Lainer, eine Weinmesse im April sowie das „Picknick im Park“.

Weitere Renovierungen

Das Bergschlössl am Froschberg in Linz beheimatet Veranstaltungsräume, einen Weinhandel und ein Ärztezentrum. Es wurde im Frühjahr 2023 aufwendig instandgesetzt und steht seit September des Vorjahres wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung. Nächstes Jahr werde man das Gebäude nochmals energietechnisch erneuern, wiewohl Siebermair betont: „Die Veranstaltungsräume sind auf dem neuesten Stand der Technik. Wir wollen nur schauen, dass wir finanziell und auch bei den Investitionen gesund und nachhaltig wachsen.“

In puncto Nachhaltigkeit legt der Unternehmer Wert auf Maßnahmen im Großen wie im Kleinen. „Dazu gehört die Energieeffizienz beim Bergschlössl, wir haben beispielsweise die Heizungssteuerung auf den neuesten Stand gebracht. Aber auch dass wir die Getränkekartons wiederverwenden und Müll vermeiden, wo es nur geht – etwa, dass wir Glas- und keine Plastikflaschen verwenden – ist uns ganz wichtig.“

Von Oliver Koch