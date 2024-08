Expansionsstrategie fruchtet: Oberbank legte zum Halbjahr zu

Ein Zinsergebnis von 329,4 Millionen Euro. Eigenkapital in Höhe von 3,962 Milliarden Euro. Eine Kernkapitalquote von 18,31 Prozent. Dazu ein Equity-Ergebnis von 34,2 Millionen Euro und einen Überschuss vor Steuern in Höhe von 258,7 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 27,680 Milliarden Euro.

Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank, zeigte sich am 22. August vor Journalisten ob der Halbjahresbilanz 2024 höchst zufrieden. Er hielt – normalerweise mache er so etwas nie, wie er in Linz vor Journalisten betonte – sogar ein Chart mit der Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre in die Höhe und er betonte, „dass wir weder bei Privat- noch bei Firmenkunden eine schlechte Stimmung sehen, im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung“.

Lesen Sie auch

Die Zahlen gab Gasselsberger im Stakkato preis. Und er ließ auch damit aufhorchen, dass er sehr wohl positive wirtschaftliche Signale sehe und es wirtschaftlich in Österreich besser laufe, als vielerorts verkündet. „Man muss auch die positiven Dinge betonen“, sagte er.

Die positive Entwicklung, beispielsweise im Firmenkundengeschäft, habe unter anderem mit der Expansionsstrategie des Instituts mit Zentrale in Linz zu tun.

Die Unternehmen wandern laut Gasselsberger „nicht im großen Stil ab“. Bei den Wohnbaukrediten gab es bei der Oberbank „ein deutliches Plus“ – in seinen Augen ist das „kein Strohfeuer“.

„Das Geld der Lohnerhöhungen fließt nun nicht mehr nur in den Tourismus und die Gastronomie“, so der Banker. Das Firmenkreditgeschäft sei „überdurchschnittlich gestiegen“ und er sieht zwei große Vorzeichen für eine günstige wirtschaftliche Entwicklung.

Einerseits die nun deutlich niedrigere Inflation sowie die bereits gesunkenen Zinsen. Beim Richtzinssatz Euribor sei beispielsweise die für demnächst erwartete Zinssenkung der EZB bereits erkennbar. Ebenso gebe es unter anderem in Tschechien und Ungarn bereits jetzt niedrigere Zinssätze; „beide Länder sind hinsichtlich Inflation und Zinssatz der Eurozone voraus“, konstatierte Gasselsberger.

Gut laufe es für die gut 2.200 Mitarbeiter zählende Oberbank in Deutschland. Filialen in Essen und Dortmund seien aktuell „in Umsetzung“. Weitere Standorte werden „untersucht“, mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen. In Deutschland konzentriere sich die Oberbank auf Kommerzkunden sowie das Private-Banking-Geschäft.

Heftige Kritik übte er darüber hinaus an den politischen Rahmenbedingungen in Österreich. „Es herrscht überall Stillstand, wohin das Auge reicht.“ Als Beispiele nannte er eine fehlende Pensionsreform oder fehlende Verwaltungsreformen.

Nichtsdestoweniger sei es durchaus möglich, dass „wenn der allgemeine wirtschaftliche Trend so anhält“ Österreich am Jahresende in puncto wirtschaftlicher Entwicklung besser dastehen könne, als bislang von den Wirtschaftsforschern angenommen.

Aber, wie er nochmals betonte: „Es wären klare Signale notwendig, wie der Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig gestärkt werden kann. Ich sehe aber zurzeit niemanden, der so etwas sagen könnte.“

Von Oliver Koch