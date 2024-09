EZB entscheidet über Leitzinsen – Senkung erwartet

Vor dem Hintergrund einer abflauenden Inflation im Euroraum entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über die Leitzinsen. Der Beschluss wird um 14.15 Uhr bekanntgegeben. An den Finanzmärkten wird mit einer Zinssenkung gerechnet. Derzeit liegt der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, bei 3,75 Prozent. Er dürfte nach übereinstimmender Einschätzung von Finanzexperten um 0,25 Prozentpunkte sinken.

Der Zins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können – früher bekannt als wichtigster Leitzins – beträgt 4,25 Prozent. Da die EZB im März beschlossen hat, den Abstand zwischen beiden Zinssätzen ab dem 18. September auf 0,15 Prozent zu verringern, wird hier mit einer stärkeren Senkung gerechnet. Zudem legt die Zentralbank neue Prognosen etwa zu Inflation und Wirtschaftswachstum in der Eurozone vor. Sie könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik geben.

Spielraum für Zinssenkungen gibt den Währungshütern die sinkende Inflation im Euroraum. Sie nähert sich dem EZB-Ziel von mittelfristig zwei Prozent: Im August fiel die Teuerungsrate auf 2,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum – der niedrigste Stand seit Sommer 2021.