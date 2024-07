Fehler erlaubt? Eh klar! – Viel Eigenverantwortung für Mitarbeiter

Um rund eine halbe Million Euro modernisiert bis Ende April das Handelsunternehmen Schuller seine Zentrale in Sankt Florian. „Wir schaffen mehr Platz für unsere Mitarbeiter, da wir die Büros auf den neuesten Stand bringen und die Räume nun noch effizienter nutzen“, sagt Jeremy Schuller im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der 24-Jährige ist Sohn eines der beiden Firmengründer und derzeit als Prozess- und Projektmanager unter anderem mit diesem Projekt betraut.

Rund 2.000 Produkte

Schuller ist wohl zum Großteil für den Betrieb von Malereibedarf bekannt. Hauptsächlich verkauft das Unternehmen an Gewerbekunden, aber auch im Fachhandel – beispielsweise bei Zgonc, Lagerhaus oder Metro – sind laut Jeremy Schuller die Produkte erhältlich. Das Portfolio umfasst knapp 2.000 Produkte.

Die Produkte vertreibt Schuller prinzipiell weltweit, wobei der Fokus auf Europa liegt. 80 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete das Familienunternehmen im Vorjahr. Heuer werden es vermutlich ebenfalls um die 80 Millionen Euro sein. Die Krise in der Baubranche gehe auch an Schuller nicht spurlos vorüber. „Wir haben aber das Glück, dass unsere Produkte sehr oft bei Sanierungen und Restaurierungen zum Einsatz kommen. Und dieses Geschäft ist ein stetiges“, so Schuller.

Österreich und Ungarn

30 Prozent des Umsatzes macht das vor 51 Jahren gegründete Unternehmen in Österreich. Zweitgrößter Markt ist Ungarn, das rund ein Viertel zum Umsatz beiträgt. In neun Ländern ist man mit Tochtergesellschaften vertreten; in anderen Ländern arbeite man mit Vertriebspartnern zusammen, wobei Schuller auch in Richtung Afrika expandiert.

„Im Senegal haben wir einen sehr guten Vertriebspartner und in Nigeria sind wir gerade dabei, eine Vetriebspartnerschaft aufzubauen. Dazu muss man wissen, dass in den weiter entwickelten Ländern Afrikas der Wohnungsbau durchaus europäisches Niveau hat“, so Schuller.

Fehler sind erlaubt

In Bezug auf Mitarbeitersuche genieße das Unternehmen laut Schuller besonders innerhalb der Baubranche einen guten Ruf. „Wir haben daher traditionell immer mehr Bewerber, als wir offene Stellen haben“, so Jeremy Schuller

Er betont ferner, dass beim Familienunternehmen „die Mitarbeiter auch Fehler machen dürfen. Da haben wir einen amerikanischen Ansatz, dass Scheitern keine Schande ist und wir den Mitarbeitern viel Eigenverantwortung überlassen.“ Der Schlüssel für zufriedene Mitarbeiter sei daher auch, Freiheiten zu lassen – „und natürlich ein wertschätzender Umgang“.

Von Oliver Koch