Finnair streicht 300 Flüge in Vorweihnachtszeit

Wegen eines Pilotenstreiks streicht die finnische Fluggesellschaft Finnair insgesamt ungefähr 300 Flüge am 9. und 13. Dezember. Nach Angaben der Airline sind von den Ausfällen etwa 33.000 Fluggäste betroffen. Gestrichen werden unter anderem auch Flüge zwischen Finnlands Hauptstadt Helsinki und München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Wien, Zürich und Genf.

Betroffene Kunden würden über die Ausfälle informiert und bekämen eine Alternative angeboten, hieß es in der Finnair-Mitteilung. Aufgrund der großen Zahl der Betroffenen werde es aber nicht in jedem Fall eine Option geben, die dem ursprünglichen Reiseplan nahekomme. In dem Fall könnten Fluggäste eine Erstattung des Ticketpreises beantragen.

„Wir entschuldigen uns zutiefst für die Sorgen und Unannehmlichkeiten, die diese Situation unseren Kunden bereitet“, sagt Finnair COO Jaakko Schildt der Mitteilung zufolge.