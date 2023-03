Firmen bitten zum Schnuppern

Ob Lehrstellensuchender, Jobwechsler, Wiedereinsteiger oder Beaschäftigungsloser: Wer sich am Arbeitsmarkt umsehen will, was für ihn der passende Job sein könnte, der sollte sich die Woche zwischen 20. und 25. März im Kalender rot anstreichen.

Zum zweiten Mal findet an diesen Tagen die von der Wirtschaftskammer OÖ organisierte „OÖ Job Week“ statt, bei der an die 450 Betriebe quer durch alle Branchen und Größen potentielle Mitarbeiter zum Blick hinter die Kulissen einladen.

Lesen Sie auch

„Das Präsentieren als Arbeitgeber ist wichtiger denn je“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer, denn „konventionelle Recruitingstrategien stoßen in Zeiten eines aktuen Fachkräftemangels an ihre Grenzen“. Das Arbeitsmarktservice ist bei der Job Week ebenso Partner der WKOÖ wie die Bildungsdirektion.

„Berufsorientierung ist ein Prozess“, sieht Bildungsdirektor Alfred Klampfer in der Job Week eine gute Gelegenheit für Jugendliche, „Unternehmensluft zu schnuppern“. Bei der Premiere der Job Week im Vorjahr waren ein Drittel der über 6000 Teilnehmer Lehrstellensuchende.

Interessantes Detail am Rande: Arbeitssuchende, die über Vermittlung des AMS in Betriebe hineinschnuppern, gehen laut AMS-Chef Straßer zu 57 Prozent dort auch ein langfristiges Dienstverhältnis ein.

Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist die Job Week „die Chance, den Traumjob zu finden“, es sei „für jeden ein passendes Angebot dabei“. Sie rechnet damit, dass es in Folge der Job Week zu rund 1000 Bewerbungen und aktiven Anfragen kommen wird.