„Flaggschiff“ TGW investiert bis zu 100 Millionen in Marchtrenk

Den wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz investiert TGW am Standort Marchtrenk ab Herbst dieses Jahres bis zu 100 Millionen in eine neue, 20.000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein hochautomatisiertes Lagersystem.

Aus drei Gründen, wie Chief Technology Officer Christoph Wolkerstorfer beim Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer und Landeshauptmann Thomas Stelzer am Dienstag ausführte: „Weil Logistik-Automatisierung Zukunft hat und der Markt weiter wachsen wird, weil wir an die Stärke von TGW glauben und weil wir tolle Mitarbeiter haben.“

Lesen Sie auch

Zudem sei die Investition ein Bekenntnis zum Standort, auch wenn die Standortbedingungen schwieriger geworden sind, so Wolkerstorfer. Er hofft, dass die Politik künftig wieder bessere Rahmenbedingungen schaffen.

„Investitionen müssen wieder die Regel werden“

Ein Zuspiel, das Landeshauptmann Thomas Stelzer volley aufnahm: „Diese Investition von TGW ist ein großes Mutmachersignal. Wir müssen danach trachten, dass Investitionen dieser Art wieder der Regelfall werden und nicht die Ausnahme sind“, so Stelzer.

Die zentrale Herausforderung sei, so Stelzer, die internationale Wettbewerbsfähigkeit auch beim Umbau der Industrie in Richtung Klimaneutralität zu gewährleisten. Diesbezüglich sei natürlich die EU gefordert, aber auch Österreich und Oberösterreich.

„Wirtschaften, nicht Formulare ausfüllen“

„Die steigenden Auflagen, Personalkosten und Energiepreise bringen den Standort immer mehr unter Druck. In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob Europa und Österreich weiter an der technologischen Spitze steht oder im internationalen Wettbewerb

zurückfällt“, betont Stelzer.

In der nächsten Legislaturperiode gehe es darum, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich „die Wirtschaft auf das Wirtschaften konzentrieren kann und nicht auf das Ausfüllen von Formularen“, fordert Stelzer einmal mehr einen Bürokratieabbau und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Schlankmacherprogramm für OÖ

Oberösterreich gehe deshalb auch mit gutem Beispiel voran und habe sich ein „Schlankmacherprogramm“ verordnet, wie es Stelzer bezeichnet. Dabei werden Gesetze, Richtlinien und Verordnungen durchforstet und auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft. Zudem will er das auch das System des automatischen Außer-Kraftsetzens von Gesetzen („Sunset Legislations“) einführen.

Stelzers Fazit des Besuchs: „TGW ist ein großes Flaggschiff des Industriestandortes Oberösterreich und steht dafür, dass OÖ als Wirtschaftsmotor in Österreich gilt. Oberösterreich ist eine Top-Region in Europa, das wollen wir bleiben.“

Von Roland Korntner

Über TGW

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist im Besitz der TGW Future Privatstiftung. Das bedeutet, dass TGW Logistics nicht verkauft werden darf und das geregelt, dass zwei Drittel des Gewinns im Unternehmen verbleiben, um in Forschung, Infrastruktur in Mitarbeiter investiert zu werden, und mit einem Drittel gemeinnützige Projekte im Bereich Bildung und Innovation unterstützt werden. Dss Unternehmen hat 24 Standorte auf drei Kontinenten und insgesamt 4.400 Mitarbeiter, davon 2.500 in Marchtrenk und Wels. Der Umsatz betrug zuletzt 955 Millionen Euro, die Exportquote liegt bei über 97 Prozent.