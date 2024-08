„Fortnite“ in EU wieder zurück auf iPhones

Das Onlinespiel „Fortnite“ ist nach vier Jahren erstmals wieder auf iPhones verfügbar. Das gilt allerdings nur für die EU, wo das neue Digitalgesetz DMA Apple zwang, alternative App-Stores zuzulassen. Eine solche eigene App-Plattform für das iPhone startete die „Fortnite“-Entwicklerfirma Epic Games mit zunächst drei Spielen.

Der Konflikt zwischen Epic und Apple begann im August 2020. Die Spielefirma versuchte, mit einem Trick den Abgaben von 15 oder 30 Prozent zu entgehen, die Apple auf Verkäufe in seinem App Store erhebt.

Lesen Sie auch

Epic schmuggelte dafür eine präparierte Version des Spiels an Apples Prüfern vorbei in den App Store. Danach wurde die Möglichkeit aktiviert, digitale Artikel in Umgehung von Apple zu kaufen. Der US-iPhone-Konzern verbannte daraufhin „Fortnite“ aus dem App Store. Epic klagte dagegen – US-Gerichte befanden jedoch den Rauswurf angesichts der Regelverletzung für rechtens.

Gemäß dem europäischen DMA-Gesetz (Digital Markets Act) wurde Apple jedoch heuer zu einem der mächtigen Unternehmen erklärt, die ihre Plattformen wie das iPhone-Betriebssystem iOS öffnen müssen. Deshalb kann Epic hier den alternativen App Store anbieten, den Gründer und Chef Tim Sweeney schon lange auf den iPhones haben wollte.

Epic kritisiert zugleich, dass Nutzer 15 Schritte bräuchten, um den App Store der Firma auf ihren Geräten zu installieren. Zugleich müssen App-Entwickler, die ihre Anwendungen darüber vertreiben, weiterhin einige Abgaben an den iPhone-Konzern zahlen. Apple sieht das als fairen Ausgleich für den Wert, den die Plattform ihnen bringe. Epic kritisiert, dass es sich für Entwickler dadurch nicht lohne, andere Vertriebswege als Apples hauseigenen App Store zu nutzen. Die EU-Kommission muss noch entscheiden, ob sie Apples Umsetzung der DMA-Regeln akzeptiert.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Epic-Chef Sweeney sagte zugleich, er bereue es nicht, den Konflikt losgetreten zu haben. „Uns ist vermutlich mehr als 1 Mrd. Dollar Umsatz dadurch entgangen, dass wir für vier Jahre den Zugang zur weltweiten iOS-Kundenbasis verloren haben“, schätzte er. „Aber was ist der Preis von Freiheit?“