Frankreichs Wirtschaft wächst trotz politischer Turbulenzen kräftig

Mitten während der olympischen Spiele in Paris kommt auch eine positive Nachricht für die französische Wirtschaft. Diese ist in dem von politischen Turbulenzen überschatteten zweiten Quartal etwas kräftiger gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu.

Das teilte das Statistikamt Insee am Dienstag (30. Juli) in Paris mit. Dazu trugen vor allem der Außenhandel und höhere Investitionen bei, während die privaten Konsumausgaben stagnierten.

Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, die französische Notenbank sogar mit 0,1 Prozent. Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone war in den ersten drei Monaten ebenfalls um revidiert 0,3 Prozent gewachsen, nachdem bisher von einem Plus von 0,2 Prozent ausgegangen worden war.

Wirtschaft und Verbraucher waren von der Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron überrascht worden, der nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den Europawahlen Anfang Juni überraschend das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen hatte. Der zeitweise erwartete Durchmarsch des euroskeptischen und rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) blieb zwar aus.

Die Neuwahl brachte aber keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Deshalb ist die bisherige Regierung noch geschäftsführend im Amt. Faktisch bedeutet das einen parlamentarischen Stillstand. Wegen der Olympischen Spiele in Paris soll die neue Regierung nicht vor Mitte August gebildet werden, wie Macron ankündigte.

Die Statistikbehörde Insee erwartet, dass die Wirtschaft durch die noch bis 11. August dauernden Spiele in Paris angekurbelt wird. So könnte im laufenden dritten Quartal ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,5 Prozent herausspringen. Ticket-Verkäufe und Fernsehrechte dürften dabei 0,3 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuern, hieß es dazu.