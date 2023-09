Funkturmgesellschaft EuroTeleSites startet an der Börse

Die Aktien der von der Telekom Austria abgespaltenen Funktürme names EuroTeleSites notieren am Freitag erstmals an der Börse. Zu Handelsbeginn an der Wiener Börse um 9.00 Uhr wird sich zeigen, wie die Anlegerinnen und Anleger das Funkturmgeschäft bewerten, und auch um welchen Preis die Telekom-Austria-Aktien – dann ohne dem Funkturmgeschäft – gehandelt werden. Die Telekom Austria legte den Referenzpreis für die EuroTeleSites-Titel am Vorabend bei 4,95 Euro pro Aktie fest.

Telekom-Austria-Aktionäre erhielten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG. Ob Aktionäre schon am Freitag ihre EuroTeleSites-Aktien handeln können, hängt allerdings von der depotführenden Stelle, also dem eigenen Broker oder der eigenen Bank ab. Die Telekom Austria wies in einer Aussendung am Donnerstagabend daraufhin, dass die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites-Aktien erst nächste Woche Dienstag erfolgen soll.

Lohnen soll sich die Abspaltung, weil man die Mobilfunkmasten künftig verstärkt auch an andere Mobilfunker vermieten will. Die Eigentümerstruktur von EuroTeleSites entspricht jener der Telekom Austria: Das mexikanische Telekommunikationsunternehmen America Movil hält 56,55 Prozent, auf die Staatsholding ÖBAG entfallen 28,42 Prozent der Anteile und im Streubesitz befinden sich 15,03 Prozent.