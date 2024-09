Fussl Modestraße eröffnet Filiale im MAX.CENTER Wels

Am Donnerstag, 19. September heißt das MAX.CENTER Wels mit der Fussl Modestraße einen neuen Shop willkommen

Das MAX.CENTER Wels startet mit einer modischen Neueröffnung in den Herbst. Am Donnerstag, 19. September, eröffnet der oberösterreichische Modehändler Fussl Modestraße ein Geschäft in dem Einkaufszentrum.

Für den Erfolg des Unternehmens und den guten Service sprechen die vielen Auszeichnungen. Erst kürzlich wurde die Fussl Modestraße von den Konsumenten zum „Besten Händler Österreichs“ gewählt.

Zur Eröffnung wartet eine Aktion auf die potenziellen Kunden. Von Donnerstag, 19. bis Samstag, 21. September gibt es ab einem Einkauf von drei Teilen minus 15 Prozent Rabatt.

Center-Managerin Doris Panagl ist stolz, ein oberösterreichisches Familienunternehmen im MAX.CENTER begrüßen zu dürfen. „Durch Fussl wird die Modekompetenz des MAX.CENTERS weiter ausgebaut und gestärkt.“

Das attraktive Preis-Leistungsverhältnis spreche viele der Kunden an und werde auch neue Besucher ins Shopping-Center locken, ist sich die Leiterin des Welser Einkaufszentrums laut Aussendung sicher.