Gartenhausproduzent Biohort mit neuem Standort für 60 Mio. Euro

Der oberösterreichische Gartenhaushersteller Biohort mit Sitz in Neufelden (Bezirk Rohrbach) hat sein drittes Werk in St. Martin im Mühlkreis eröffnet.

In zwei Jahren Bauzeit und um 60 Mio. Euro entstanden Produktion und Lager in dem 50.000-Quadratmeter-Neubau inklusive Photovoltaik am Dach.

Lesen Sie auch

„Insgesamt 200 neue Arbeitsplätze wurden in St. Martin geschaffen“, so die Eigentümer Josef und Maximilian Priglinger in einer Presseaussendung am Montag.

Insgesamt wurden 43 Großproduktionsanlagen, 21 Montage- und Verpackungsplätze und 8.400 Paletten mit Halbfertigteilen von Neufelden in das neue Produktionswerk von Biohort überstellt.

Dort verfüge man über einen der modernsten Dünnblechfertigungsparks und das längste vollautomatisierte Blechlager Europas, hieß es. Biohort setzte 2021 148 (2020: 104) Mio. Euro um, Zahlen für 2022 seien noch nicht verfügbar.

Der Exportanteil beträgt mittlerweile 86 Prozent, Biohort ist in 24 europäischen Ländern tätig und beschäftigt rund 600 Mitarbeitende, neue werden an allen Standorten gesucht.