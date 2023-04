Gartenhausproduzent Biohort steigerte Umsatz auf 159,3 Mio. Euro

Der oberösterreichische Gartenhaushersteller Biohort mit Sitz in Neufelden (Bezirk Rohrbach) hat seinen Umsatz 2022 gegenüber dem Jahr davor von 136,1 auf 159,3 Mio. Euro gesteigert und das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte geschrieben.

Das berichtete das Unternehmen anlässlich der Fertigstellung seines dritten Standorts in St. Martin im Mühlkreis am Dienstag.

Der Großteil des Erfolgs basiere auf dem Export, der 86 Prozent beträgt. Biohort ist in 24 europäischen Ländern vertreten und will in den kommenden Jahren weitere Märkte erschließen.

Hergestellt werden – ausschließlich in Österreich – Gerätehäuser, Aufbewahrungsboxen für den Außenbereich und Nützliches rund um den Garten wie beispielsweise Hochbeete und ein Pflanzkasten-System. Mit dem neuen Standort werden „insgesamt 200 neue Arbeitsplätze geschaffen“, betonten die Eigentümer Josef und Maximilian Priglinger.

Damit seien 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, aktuell würden in allen Bereichen neue Leute gesucht.